Teatro Rival Petrobras 90 Anos

FESTA DOS 90 ANOS DO TEATRO RIVAL PETROBRAS

No dia 22 de março, o Teatro Rival Petrobras estará em festa para comemorar seus 90 anos de resistência cultural, fazendo homenagens a Zeca Pagodinho e Beth Carvalho, artistas que passarão a fazer parte da galeria de fotos da casa. E você está convidado a fazer parte! Afinal de contas, você é tão importante quanto os artistas que escreveram essa belíssima história.

A festa vai unir futuro e passado no tradicional palco da Cinelândia. O futuro representado pelo quarteto de cordas do Instituto Zeca Pagodinho, que ele mantém em Xerém. O passado, pelo emblemático Cacique de Ramos, em cuja quadra Beth conheceu o jovem Zeca e escolheu “Camarão que dorme a onda leva” para gravar. Foi o primeiro samba dele registrado em vinil. Por isso, Zeca sempre teve Beth como madrinha. Além do mais, o Teatro Rival faz parte da história do Zeca também. Foi ele – bem no início da carreira e sem a fama de hoje – que inaugurou a fase de shows musicais no Teatro Rival. Sorte do teatro e também sorte do Zeca.

O Cacique de Ramos levará para o palco seus 63 anos de história como celeiro de bambas e espaço de resistência – o que o identifica com o teatro. O repertório vai incluir sucessos da saudosa Beth Carvalho, de Zeca Pagodinho e do Fundo de Quintal, grupo que surgiu na quadra do Cacique, à sombra da famosa tamarineira.

Tudo isso ainda com as participações especiais de Ana Costa, Áurea Martins, Bia Aparecida, Cacá Nascimento, Dayse do Banjo, Dorina, Emanuelle Araújo, Iracema Monteiro, Luana Carvalho. Luiza Dionísio, Mariana Baltar, Nilze Carvalho, Roberta Sá e Teresa Cristina.

Uma comemoração com o reconhecido DNA do Rival, esse teatro que, há 90 anos, lança, resgata e resiste!

Serviço:

Data: 22 de março

Horário: 20h

Ingressos aqui