Sociedade Hípica Brasileira comemora 85 anos

Foram 412 conjuntos que, durante cinco dias de competição, lutaram pelos troféus de 12 provas e mais de meio milhão de reais em prêmios. Os percursos foram desenhados por Érica Sportiello e Gabriel Malfatti.“A quantidade de conjuntos ultrapassou as minhas expectativas. Foram provas muito disputadas e emocionantes,”comemorou Antônio Mello, presidente da SHB.

O concurso foi encerrado com o clássico Grande Prêmio Troféu Perpétuo Roberto Marinho. Os vencedores foram Adolpho Carlos Lindenberg e Brissels D Ouilly. O segundo lugar foi do conjunto Eduardo Coelho Barbara e RFS Princesa e o terceiro de Guilherme Dutra Foroni e Cornet Prince. João Roberto Marinho fez questão de entregar os prêmios aos vencedores. “É sempre muito emocionante lembrar do meu pai e da importância que ele teve no

esporte. Foi ele que construiu essa pista que leva o seu nome. Eu sempre venho entregar o prêmio que é uma homenagem que a SHB faz todo ano a ele,“ explicou João.

Na noite anterior, a grande disputa foi na Prova Vince Partners com obstáculos de 1,60. A grande vencedora foi Luciana Lossio e sua Lady Louise JMen. O ouro do Pan-Americano desse ano, Stephan Barcha ficou com a prata com Chaveaux Chantilly JMen e o bronze foi de Guilherme Dutra Foroni e Chelsea JMen. Antes, a SHB fez uma grande homenagem a Stephan pela vitória no Pan. “Fiquei muito feliz com a homenagem. Saltei aqui na SHB toda a minha juventude e o início a minha idade adulta. Sou daqui do Rio, minha família também e tenho muitos amigos aqui,“disse Stephan.

Ainda no sábado foi também a homenagem a Rodolpho Figueira de Mello com seu troféu na Copa Ouro Shopping Leblon. O primeiro lugar foi de Felipe Ferreira Figueiredo e Cehjur Moro, o segundo de Stephan Barcha e Chevaux Zilverstone e o terceiro de Ivo Rosa Filho e Scuderia MP Caledônia.

Na sexta foi a Prova Santo Antônio, de Chiquinho Brandão. Os vencedores foram Stephan Barcha e Chevaux Light, a prata de Andrea Guzzo Muniz Ferreira e HFB Kentucky e o bronze de Juliano Loureiro Carlos e Celozo Z. Antes da prova a SHB prestou uma homenagem ao cavalo Zulki do Santo Antônio, que se aposentou, com um belíssimo vídeo e palavras de Chiquinho. “O Zulki veio para o Brasil aos seis anos e ganhou vários campeonato e se classificou em provas muito importantes. Aos 12 anos os veterinários falaram que ele não podia mais competir mas ele conseguiu. Voltou a saltar. É um cavalo muito especial, nos deu várias alegrias, então fizemos essa homenagem”, explicou Chiquinho.

Na quarta foi a Prova Santa Cecília e na quinta as provas AB Veículos e BTG Pactual, também disputadíssimas.

Durante todos os dias de competição o público pode, além de saborear a comida do Bistrô da Hípica e do quiosque, degustar os crepes da Bon Profit, os hambúrgueres artesanais do Malta e até tomar açaí. Para relaxar, o Spa da Hípica montou sua tenda, decorada com lareira e motivos indianos, onde a equipe fazia desde shiatsu até reflexologia. Foi feita uma rifa da tela da artista plástica Estella Nanni com renda revertida para a Biblioteca Hélio de La Peña é o também artista plástico, Wilson Spinardi Jr., expôs suas peças com motivos equestres.”Já expus em várias hípicas e agora estou expondo aqui. Nas minhas peças uso uma Uso uma linguagem contemporânea do tema equestre”, concluiu o artista.