Saiba tudo sobre enriquecimento alimentar e teste seus conhecimentos com o AquaRio! – AquaRio

Nós amamos conhecer tudo sobre a vida marinha, não é? As espécies que vivem nos mares e oceanos, como cada uma se comporta e quais são as curiosidades mais legais sobre elas. Mas todo esse conhecimento só chega até nós graças a alguém muito importante e que é fundamental na missão do AquaRio. O biólogo!

E hoje, dia em que comemoramos esses profissionais tão necessários para a conservação da biodiversidade do nosso planeta, o time de biologia do Aquário Marinho do Rio de Janeiro preparou um episódio especial do Em Casa com AquaRio, nossa transmissão ao vivo, para compartilhar com você tudo sobre enriquecimento alimentar!

Mas, se você perdeu a transmissão, pode ficar tranquilo pois todos os episódios do Em Casa com AquaRio ficam salvos em nosso canal no Youtube para você poder assistir e rever quando e onde puder! No episódio de hoje, nosso time falou sobre enriquecimento alimentar e a sua importância para o bem-estar dos animais que vivem em centros de conservação. Clique aqui embaixo e assista! ⬇️

Enriquecimento Alimentar / Em Casa com AquaRio 📺

Agora que você já aprendeu tudo sobre as atividades de enriquecimento, que tal testar seus conhecimentos em um quiz exclusivo? Vem com a gente mostrar que você é o fera da biologia!

Curtiu descobrir tudo sobre enriquecimento alimentar com nosso time de biologia? Então que tal agora conhecer todo esse trabalho feito por nossa equipe de pertinho?

