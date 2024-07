O que fazer no Rio de Janeiro com Crianças nas Férias? Fique tranquilo, pois não faltam opções! Se você está procurando atividades emocionantes e educativas para fazer com as crianças, aqui estão três destinos imperdíveis que vão tornar suas férias inesquecíveis:

1. AquaRio localizado na Zona Portuária do Rio. Maior Aquário da América do Sul.

No coração da cidade, o AquaRio é o maior aquário marinho da América do Sul e uma das atrações mais adequadas para todas as idades. Com mais de 10 mil animais de 350 espécies diferentes, o AquaRio oferece uma jornada fascinante pelo universo marinho. Não deixe de explorar também o “Mar de Espelhos”, uma atração imersiva que combina arte e com interação de forma espetacular e que está dentro do circuito do AquaRio.

2. BioParque do Rio localizado na Quinta da Boa Vista no Rio

Anteriormente conhecido como Jardim Zoológico, o BioParque do Rio é um verdadeiro oásis verde no meio da cidade. Totalmente renovado, o parque oferece uma experiência única de imersão na natureza, com mais de 1500 animais de diversas espécies. As crianças vão adorar os ambientes que simulam os habitats naturais dos animais e as áreas interativas que proporcionam aprendizado e diversão ao mesmo tempo.

3. Paineiras Corcovado localizado 15 minutos do Cristo Redentor

Subir o Corcovado para visitar o Cristo Redentor é um passeio clássico no Rio de Janeiro, e as Paineiras são o ponto de partida perfeito para essa aventura. Aqui, além de contemplar uma das vistas mais deslumbrantes da cidade, você pode explorar o caminho no meio da Mata Atlântica com as vans oficiais. As crianças vão adorar a interação com a natureza e também conhecer mais o Rio de Janeiro com um vista de 360º graus da cidade. Com Paineiras Corcovado é perfeito, pois ficamos apenas 15 minutos do monumento Cristo Redentor.

Planeje sua Visita para fazer várias atividades com crianças nas férias

Dica: Sugerimos comprar os ingressos antecipadamente para evitar filas, pois assim você aproveitar ao máximo sua experiência. Confira os horários de funcionamento de cada atração e programe-se para desfrutar de tudo o que o Rio de Janeiro tem a oferecer.

Onde Encontrar: Ingressos estão disponíveis online nos sites oficiais de cada atração e comprando antecipadamente tem descontos exclusivos. Visite AquaRio, BioParque do Rio e Paineiras Corcovado para mais informações e compra de ingressos.

Esteja preparado para momentos de diversão, aprendizado e muitas fotos incríveis! As férias no Rio de Janeiro serão uma experiência que sua família vai lembrar para sempre, principalmente para as crianças!