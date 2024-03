Rival do Botafogo na Taça Rio revela ansiedade por enfrentar time do coração

A partida pela Taça Rio

Quando o ponteiro do relógio marcar 16 horas deste domingo (10), o estádio será palco de um encontro singular entre o Sampaio Corrêa e o Botafogo, no primeiro embate das semifinais da Taça Rio.

Para Rodrigo Dantas, jogador do Sampaio, a ocasião será repleta de sentimentos contrastantes. Por um lado, ele almejará surpreender e contribuir para o que seria uma surpreendente vitória do time de Saquarema sobre o tradicional Alvinegro, mesmo com o Botafogo provavelmente escalando uma equipe reserva.

Por outro lado, Dantas contemplará de perto a camisa que representa uma parte significativa de sua vida, tanto profissional quanto emocionalmente. Revelado pelo Botafogo no final dos anos 2000, o meio-campista é, além de tudo, um torcedor fervoroso do clube.

O número 5 do Sampaio é daqueles jogadores que mantêm um vínculo forte com o clube de coração, frequentando o Estádio Nilton Santos nos momentos de folga. Essa paixão pelo clube foi transmitida às próximas gerações de sua família.

O que disse Rodrigo Dantas?

“Durante todos esses anos atuando fora do Brasil, nunca deixei de acompanhar o Botafogo. Sou produto do clube, e sinto uma gratidão imensa. Esse sentimento, inclusive, influenciou a maneira como meu filho se tornou um torcedor fervoroso do Botafogo“, afirmou Dantas em entrevista ao Globo Esporte.

Embora tenha surgido como uma promessa em 2009, Dantas enfrentou dificuldades para se estabelecer no Botafogo, acumulando empréstimos antes de romper definitivamente com o clube.

O meio-campista teve a oportunidade de treinar ao lado de Clarence Seedorf – e sua temporada mais ativa foi justamente em 2009, com 16 aparições pelo time principal.

“Antes de tudo, sou um profissional. Darei o meu máximo para fazer o melhor e superar o Botafogo. Seria um feito extraordinário para um clube que está disputando a Série A do Carioca pela primeira vez. A expectativa é diferente e confesso que estou ansioso. Não sei se eles escalarão o time principal devido à participação na Libertadores, mas considero o elenco do Botafogo um dos mais fortes do futebol brasileiro atualmente. Para mim e para o Sampaio, esses jogos são como finais de Copa do Mundo, e estamos completamente concentrados e focados“, analisou.

A passagem por Portugal

“Foi o clube que me lançou para o futebol, que me moldou como jogador e como pessoa. Apesar das dificuldades na base, sinto que aproveitei a oportunidade e pude construir minha carreira no exterior. Fui campeão pelo clube, tive a honra de atuar ao lado de uma estrela internacional como Seedorf. É gratificante ver o Botafogo se estruturando em todas as áreas, competindo seriamente por títulos. O processo pode levar tempo, mas a torcida do Botafogo certamente terá muitas alegrias no futuro“, concluiu.

Após quatro anos em Portugal, o jogador de 34 anos retornou ao Brasil e se tornou um dos líderes do Sampaio Corrêa, contribuindo para a trajetória do time até a Taça Rio.

“Estive muito tempo em Portugal e decidi, junto com minha família, que era hora de voltar ao futebol brasileiro. Surgiu o interesse do Sampaio, e decidi investigar mais sobre o clube. É uma equipe nova, que está disputando a Série A do Estadual pela primeira vez. Um desafio e tanto, mas enxerguei como uma chance de mostrar meu futebol. Felizmente, as coisas deram certo, e conseguimos realizar uma campanha que surpreendeu muitas pessoas“, finalizou Dantas.

Rodrigo Dantas está sob contrato com o Sampaio até o término do Estadual e já recebeu sondagens de outros clubes brasileiros para o restante da temporada.

