Explore a conexão entre terra e o mar na nova campanha educativa do AquaRio – AquaRio

No mês de março, o AquaRio deu início à primeira temporada da Campanha Educativa de 2024! Intitulada “Conexões: a Biodiversidade em nós“, essa iniciativa promete envolver e educar os visitantes sobre temas cruciais para a conservação. O foco dos meses de março a junho será na “Restinga, uma conexão entre a terra e o mar“.

Prepare-se para uma experiência imersiva e sensorial, repleta de atividades educativas e exposições cativantes. Nosso objetivo é destacar a diversidade e a importância desse ecossistema único, enquanto discutimos os impactos e a urgência da conservação.

Se você é apaixonado pela vida marinha e pela preservação ambiental, não pode perder essa oportunidade de se conectar com a natureza e aprender sobre a riqueza da restinga. Junte-se a nós e embarque nessa jornada de descoberta e conscientização no AquaRio!

Vem descobrir com a gente como foi preparado o nosso circuito de visitação!

Pra começar, assim que você entrar no circuito de visitação do AquaRio, terá contato com a representação de uma restinga, em um espaço totalmente imersivo, instagramável e ambientando com as características deste ecossistema, onde informações sobre sua fauna, flora e sua importância para toda a biodiversidade estarão disponíveis para sua apreciação.

Você já viu o mar brilhar?

Em seguida, é possível encontrar a primeira sala educativa: “Por quê o mar brilha?”. Nesta sala estamos apresentando a restinga com uma de suas conexões: as praias arenosas, que com certeza você conhece! Junto de um de nossos Educadores Ambientais, é possível entender o fenômeno da bioluminescência, já ouviu falar sobre ela? Quem produz? Por quê produz? Como produz?

Além de contar com uma experiência super bacana (sabe aquelas que acontecem em laboratórios de ciências?), onde você poderá observar o fenômeno e tirar todas as suas dúvidas com nosso super time de Educadores.

A fauna e flora da restinga

Seguindo um pouco à frente, logo depois de avistar o tanque das moreias, vocês encontrarão a nossa segunda sala educativa: “Conexões da Restinga”. Aqui vamos introduzir conceitos sobre este ecossistema, mostrando como ela se divide e onde podemos encontrá-la, além de compreender a sua diversidade de flora e fauna a partir de materiais biológicos dispostos para sua observação. Também trabalharemos aspectos sensoriais presentes na restinga de uma forma interativa, provocando o entendimento sobre qual a posição do ser humano dentro desse ecossistema.

As ameaças que impactam esse ecossistema

Logo em frente ao polvo, temos a terceira e última sala educativa do circuito de visitação: “Proteção à Restinga”. Nela, são abordados os impactos antrópicos, ou seja, todas as consequências que nós, seres humanos, geramos para esse ecossistema. Através de uma atividade educativa voltada para o público infantil, destacamos a tartaruga-marinha como uma espécie bandeira do ecossistema de restinga e suas conexões, de modo que as crianças poderão escavar a areia em busca de alguns ovos de tartaruga com uma surpresinha dentro (o que será?).

Por último, antes de passar por nossa loja, é possível contemplar a Área de Exposições, que estará abordando a importância da restinga como um ecossistema necessário às conexões entre o homem e a natureza em uma perspectiva ecológica, social e cultural, destacando mudanças de hábitos necessárias à toda a sociedade para a sua conservação.

Uma imersão para criançada

Por fim, ainda conta com uma atividade super imersiva que chamamos de: “Labirinto dos Ecossistemas”. Nela, nossas crianças conseguirão se sentir dentro de alguns ecossistemas marinhos (a restinga, o manguezal, os recifes de corais e o mar aberto), tendo a missão de resgatar espécies que vivem nestes ecossistemas, mas que estão degradados por causa da ação do ser humano. Topa ajudar a gente nessa missão?

Já conhece a Sereia Coral e do Pirata Fernão Ermitão? Eles estão voltando com novas histórias!

E para fechar com chave de ouro o nosso circuito de visitação, vamos contar com o projeto Ciência e Arte que promove a sensibilização do público infantil através de atividades teatrais. E, nesta temporada, contaremos com o teatro das “Aventuras da Sereia Coral e do Pirata Fernão Ermitão” com uma história muito divertida, cheia de mistérios e ainda por cima recheada de conhecimentos. Vai perder a oportunidade de conhecer uma sereia bem de perto? E ainda por cima ficar cara a cara com um pirata?

Junte-se a nós em atividade educativa!

Por último e agora fora do AquaRio, no dia 06 de abril, na Praia do Recreio vamos promover uma atividade para todo o público e você é nosso convidado. Nesse ambiente super acolhedor, que é a praia, teremos atividades educativas, lúdicas, interativas, e muito bate papo com os nossos Educadores Ambientais, que poderão contribuir para conscientizar todos sobre os impactos que geramos nos ecossistemas marinhos.

Ah e um lembrete! Todas as salas educativas, o teatro da “Sereia e Pirata” e a ação externa do dia 06 de abril, serão alvos de pesquisas científicas voltadas para a análise da percepção do nosso público sobre temáticas ambientais, contribuindo para o acervo de publicações científicas feitas pelo AquaRio, pois, afinal Educação, Pesquisa, Conservação e Entretenimento são os nossos pilares!

Fique ligado nas informações sobre as nossas atividades educativas!

Sala Educativa 01:

Horário de funcionamento: 9h às 17h

Atividade em sessões

Público-Alvo: Livre

Sala Educativa 02:

Horário de funcionamento: 9h às 17h

Atividade em sessões

Público-Alvo: Acima de 12 anos

Sala Educativa 03:

Horário de funcionamento: 9h às 17h

Atividade em sessões

Público-Alvo: 06 a 10 anos

Área de Exposições: