Ideia de presente para os Dia dos Namorados

No coração do Rio de Janeiro, há dois destinos extraordinários esperando para encantar casais em busca de aventuras românticas: o Aquário Marinho do Rio e o BioParque do Rio. Se você está planejando um encontro memorável ou apenas deseja passar um tempo especial com seu amor, este guia oferece dicas imperdíveis para uma experiência inesquecível.

Aquário Marinho do Rio: Um Mundo de Maravilhas Marinhas

Localizado na bela região portuária do Rio, o Aquário Marinho do Rio é uma jornada fascinante pelos mistérios dos oceanos. Aqui estão algumas sugestões para tornar seu encontro ainda mais especial:

Passeio de Mãos Dadas: Explore os corredores do aquário enquanto se maravilha com as criaturas marinhas. De mãos dadas, vocês podem compartilhar o encanto e a beleza desse mundo marinho

Sessão de Alimentação: Não perca a oportunidade de assistir às sessões de alimentação dos animais. É uma experiência única ver tubarões e outros habitantes marinhos se alimentando de perto. Acontecem todos os dias às 14h.

Não perca a oportunidade de assistir às sessões de alimentação dos animais. É uma experiência única ver tubarões e outros habitantes marinhos se alimentando de perto. Acontecem todos os dias às 14h. Grande Painel Oceânico: O grande painel ocênico é o local perfeito para uma foto romântica. Capturar esse momento único enquanto os majestosos tubarões nadam acima de vocês certamente renderá lembranças para a vida toda.

Quem sabe o AquaRio não pode ser cenário de um próximo passo do namoro?!👀

BioParque do Rio: Uma aventura sobre a vida selvagem

Situado em uma área verde exuberante na Quinta da Boa Vista, o BioParque do Rio oferece um passeio único e imersivo na natureza. Aqui estão algumas sugestões para tornar seu encontro ainda mais especial:

Cada pedacinho do BioParque do Rio carrega uma história. Carregue memórias incríveis com o seu amado(a). Tire fotos para guardarem de lembrança!

Tirolesa de tirar o fôlego: é possível comprar a aventura extra no circuito do BioParque do Rio.

Pelúcias fofas: não esqueça de presentear seu amor com uma linda pelúcia de bichinho.

Combine os Dois para um Dia Perfeito:

Para um dia verdadeiramente memorável, por que não combinar uma visita ao Aquário Marinho do Rio com uma aventura no BioParque do Rio? Comece sua jornada explorando os mistérios do oceano no Aquário e termine o dia em meio à natureza exuberante do BioParque do Rio. Não se esqueça de reservar um tempo para um almoço romântico em um dos restaurantes do BioParque do Rio que tem vista incrível para a ilha dos primatas.

Conclusão, o presente ideal para o Dia dos Namorados. Ideia de date no Rio de Janeiro!

O Rio de Janeiro oferece uma infinidade de experiências românticas, e uma visita ao Aquário Marinho do Rio e ao BioParque do Rio certamente estará no topo da lista. Com vistas deslumbrantes, criaturas fascinantes e momentos de tranquilidade, esses destinos são o cenário perfeito para um encontro inesquecível. Então, pegue a mão do seu amor e embarque nessa jornada única pela beleza e diversidade do Rio de Janeiro.

É possível comprar o ingresso das duas atrações por um valor especial.

Inteira – R$167,40

Adquira antecipadamente e tenha mais comodidade em sua visita!

Meia Entrada – R$ 99,75

Válido para maiores de 60 anos, jovens até 21 anos, estudantes brasileiros, ID Jovem e PCD. (Brasileiros ou residentes no Brasil com comprovação)

Os valores podem sofrer atualização, confira no site oficial.

Clique aqui e garanta seu presente ideal de Dia dos Namorados