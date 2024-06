RAUL DE SOUZA-BONE – TRIBUTO

O saudoso trombonista Raul de Souza ganha um tributo no Teatro Rival Petrobras, no dia 26 de junho. Será a segunda edição do show “Raul de Souza-bone”, uma homenagem ao trombonista que mudou a história de seu instrumento e da música brasileira. Inventor do “souzabone”, um trombone com pedal de efeito e quatro (em vez das habituais três) válvulas, o genial Raul de Souza (1934-2021) dividiu a cena com grandes nomes, do calibre dos nossos Airto Moreira, Flora Purim, Sérgio Mendes e dos internacionais George Duke, Freddie Hubbard e Sonny Rollins.

Com direção musical do Glauco Sölter, baixista do mestre, a banda é formada por Marcos Nimrichter (teclados), Paulinho Guitarra (guitarra), Eduardo Neves (sax tenor), Leonardo Ramiro (trombone), José Arimatéa (trompete) e Fofo Black (bateria), com Luana Mallet, Tania Tai e Ella Fernandes incrementando a massa sonora no backing vocal, como gostava Raul. Este show tem consultoria artística de Yolaine de Souza, viúva do homenageado, e produção e direção artística de Carol Rosman. No repertório, estão composições que revelam um lado mais dançante e mais próximo da cultura americana do trombonista que viveu 14 anos nos Estados Unidos, onde lançou discos que fizeram sucesso e venderam no mundo todo. O roteiro inclui “Overture”, “Botton Heart”, “Sweet Lucy”, “Rio Loco”, “Don’t Ask My Neighbors”, “Wild and Shy”, “Banana Tree”, “Mitchs Boogie”, “Aquelas coisas todas” e a inédita “Bom Momento”, registrada num disco gravado na França há cerca de uma década e jamais lançado.

Serviço:

Data: 26 de junho

Horário: 19h30

Ingressos aqui