Flamengo vê oportunidade de ouro para ter Fausto Vera

Volante já esteve na mira do Mengão nas duas últimas janelas de transferências, mas não houve consenso entre as diretorias

Em busca de reforços para a próxima temporada, o Flamengo agita o mercado e analisa algumas opções. No início do ano, o nome de Fausto Vera ganhou força no clube, que estaria de olho em um primeiro volante.

Fausto Vera jogador do Corinthians durante partida contra o Coritiba no estadio Couto Pereira pelo campeonato Brasileiro A 2023.



Em meio ao interesse do Corinthians no volante Thiago Maia, o Rubro-Negro demonstrou a vontade de contratar o argentino Fausto Vera. Na época uma troca era especulada, mas não houve acerto entre as partes.

Para viabilizar o acordo com o Flamengo, a troca de jogadores virou uma possibilidade, e o nome de Fausto Vera surgiu na mesa. Uma dívida do clube paulista com o Argentinos Juniors esbarrou qualquer possibilidade.

Na manhã deste sábado (24), o jornalista Jorge Nicola informou que Corinthians tem negociações para ter Xeka, volante livre no mercado após deixar o Rennes, da França. A situação pode favorecer uma saída de Fausto, que pode ser uma opção ao Flamengo.

Corinthians quer volante Xeka

As conversas se iniciaram antes da chegada de António Oliveira ao Timão, mas o treinador já deu o ‘ok’. Se contratado, Xeka chegaria para o lugar de Fausto Vera, que não tem deixado boa impressão, segundo o comunicador.

“Teremos reunião na segunda-feira. As coisas estão caminhando bem e eu acho que pode dar certo”, disse uma pessoa envolvida nas negociações para o jornalista, que trouxe detalhes em vídeo publicado em seu canal no YouTube.

Nas negociações passadas, o Corinthians quis que o Flamengo assumisse a dívida de cerca de R$ 20 milhões com o Argentinos Juniors para liberar os 70% dos direitos econômicos de Fausto Vera, mas a diretoria negou.

Uma possibilidade seria um empréstimo de Thiago Maia por um ano com opção de compra, enquanto em contrapartida o Flamengo assumiria a dívida com o Argentinos Juniors para ter Fausto Vera em definitivo. Por ser um nome que está no radar há um ano, um negócio poderia surgir.

Enquanto isso, Igor Jesus vem crescendo no Mengão

Destaque do Flamengo, o volante Igor Jesus entrou em campo com seu filho no duelo com o Boavista, na última terça-feira (20), no Maracanã. Em entrevista à FlaTV, após a partida, o cria do Mengão contou um pouco sobre a emoção deste momento vivenciado.

“Fiquei muito feliz de poder aproveitar este momento no início da partida, entrar com ele em campo. Ele é meu meninão, meu gorducho. Ele ficou bastante impressionado, dizendo “Papai, te amo, papai, te amo”. É uma das frases que ele mais fala”, relatou Igor, antes de concluir:

“Se Deus quiser, que isso possa se repetir várias vezes. Estou mostrando um pouco para ele como é se sentir dentro do Maracanã com a torcida toda em peso nos apoiando e isso foi muito maravilhoso para mim”, finalizou o camisa 48.

Igor Jesus se destacou no duelo com o Bangu e foi titular novamente na equipe de Tite no confronto com o Boavista. Com Allan e Pulgar fora, o jovem atuou pela segunda vez consecutiva como titular e mostrou qualidade.

