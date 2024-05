Programa Emprego Apoiado completa 2 anos e é celebrado com palestra no Tribunal de Justiça do RJ – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Programa Emprego Apoiado completa dois anos ajudando pessoas com deficiência a entrar no mercado de trabalho – Prefeitura do Rio Programa Emprego Apoiado completa dois anos ajudando pessoas com deficiência a entrar no mercado de trabalho – Prefeitura do Rio

O programa Emprego Apoiado, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência vai celebrar, nesta quarta-feira (29/5), seus dois anos de implementação de uma metodologia pioneira que ajuda pessoas com deficiência (PCD) a conquistar um lugar no mercado de trabalho. O evento “É Sobre Nós, É Sobre Todos”, que acontece das 9h às 13h, no auditório do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Centro, vai explicar e debater sobre essa metodologia com empresas, sociedade civil, órgãos públicos e instituições que atuam na empregabilidade de PCDs e familiares.

A metodologia, desenvolvida nos Centros Municipais de Irajá, Mato Alto, Campo Grande, Santa Cruz e Vila Isabel, propõe a inclusão produtiva de pessoas com deficiência, com apoio para se adaptar às funções que vai desempenhar, capacitação profissional e que variados tipos de apoio apoio para ingressar e permanecer no mercado de trabalho. Criada nos Estados Unidos, no final da década de 70 e prevista no artigo 37 da Lei Brasileira de Inclusão – LBI (Lei 13.146/15), a metodologia ainda é pouco aplicada no Brasil.

O evento tem o objetivo de apresentar e divulgar a metodologia utilizada pela Prefeitura do Rio. Durante o encontro, serão tratados temas como a importância do processo de acompanhamento, pontos fortes da metodologia e a importância dos Agentes de Emprego Apoiado que realizam a mediação, mesmo após a contratação. Também haverá a participação de empresas que já utilizam esse serviço e os profissionais com deficiência contratados por elas vão contar suas experiências.

Atualmente, 44 empresas estão utilizando esse serviço, oferecido pela SMPD. A metodologia de Emprego Apoiado vem ao encontro das empresas para quebrar as barreiras e preconceitos para que os processos de inclusão sejam realizados com foco nas potencialidades e capacidades das pessoas, e não pela característica de sua deficiência.

– Esse evento é de grande importância para mostrar à sociedade, às empresas e aos próprios profissionais com deficiência em busca de uma vaga de trabalho, que existem caminhos e possibilidades que contribuem para que esse processo aconteça de uma forma mais assertiva – disse a secretária Helena Werneck.

Além do Rio, só o estado de São Paulo disponibiliza há alguns anos à população com deficiência esse tipo de metodologia.

– Desejamos também, com esse evento, inspirar outros municípios e até mesmo, instituições a aplicá-la. Assim teremos mais pessoas com deficiência no mercado de trabalho – afirmou a Secretária.

As pessoas com deficiência que têm interesse devem ir, pessoalmente a um dos cinco Centros Municipais, com seu documento de identificação, comprovante de endereço e qualquer documento que comprove a sua deficiência. A inserção no serviço acontece de acordo com vaga disponível.

Para participar do evento “É Sobre Nós, É Sobre Todos”, basta acessar o link e se inscrever.

Serviço

“É Sobre Nós, É Sobre Todos”

Dia: 29/5 (quarta-feira)

Horário: das 9h às 13h

Local: Auditório do Tribunal de Justiça (Lâmina 1) – Avenida Erasmo, 115 – Centro – 7º andar