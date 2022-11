Primeira esmalteria com recanto das guerreiras no Rio de Janeiro

Foi inaugurado dia 4 de novembro de 2022,a primeira esmalteria com o recanto das guerreiras. Poderosa nail’s beer by Fernanda Rodrigues @poderosanailsbeer.

Localizada na rua Guerra Junqueiro número 39 em paciência.

A empresária Fernanda Rodrigues, que desde os 13 anos, trabalha com embelezamento de unhas, e já trabalhou em salões nos quais adquiriu experiências, sonhava em abrir seu próprio espaço. Mas sonhava em ter um espaço, onde mulheres se sentiriam tão a vontade a ponto de reunir suas amigas.

“_ pensando em todas às vezes que atendia clientes, na garagem da minha casa, e que muitas das vezes para relaxar e por seus companheiros não permitir que fossem a um barzinho, por ciúmes, me perguntavam se poderiam consumir bebidas alcoólicas durante o atendimento, decidi que quando pudesse montar a minha esmalteria eu gostaria que todas tivessem esse lazer, de além de fazer suas unhas que é uma coisa que toda mulher ama realizar, tivesse a bebida de sua preferência, como: café, capuccino, cerveja, taça de vinho, refrigerantes, etc.

No poderosa nail’s beer você encontra os serviços de alongamentos de unhas, tais como: fibra de vidro, acrigel, banho de gel, blindagem, postiça realista, spa de pés completo, pé e mão, podologia; todos com horário agendado para seu maior conforto, em um local aconchegante e climatizado.

De todas as poderosas que já passaram em sua mesa, à uma poderosa muito famosa com seu trap rap, que Fernanda Rodrigues atendeu, como NaBrisa @NabrisaOficial

Com 614 mil seguidores no Instagram, ela arrasa com sua música, hits como, ( você vai entender, Ponto G, Incrível, Ariana) e muitos outros trap de sucesso.

“_ nos meus 33 anos de idade, casada com Carlos Alberto teotonio, mãe de 3 filhos maravilhosos, me sinto realizada. E esse foi o tempo de Deus na minha vida, sei também que o que ele tem reservado para mim, é muito maior do que eu possa sonhar”.

CONVIDO TODAS AS FUTURAS PODEROSAS, A CONHECER MEUS SERVIÇOS E MINHA ESMALTERIA

Endereço: Rua Guerra Junqueiro número 39 em paciência.

Whatsapp: 219727-46381