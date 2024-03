Destaque de Marlon Freitas no início da temporada pelo Botafogo pode afastar jogador do Vasco

Após sofrer com a eliminação no Campeonato Carioca, o Gigante da Colina busca nomes no mercado de transferências, boa fase de Marlon pode trazer impasse

Vasco busca contratação de Marlon Freitas

O Vasco da Gama entrou em campo no último domingo onde diante do Nova Iguaçu em um Maracanã tomado por vascaínos, o clube foi eliminado do Campeonato Carioca. Novamente evidenciando que o clube necessita de reforços.

© Thiago Ribeiro/AGIFMarlon Freitas do Botafogo está na mira do Vasco. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



Um dos nomes indicados por Ramón Díaz para o meio-campo é o do volante do Botafogo, Marlon Freitas. Porém a negociação tende a ser complicada para o Gigante da Colina, que já sabe o quanto terá que pagar para contar com o atleta.

Porém, o Cruz-Maltino pode ter mais um fator contra a contratação do jogador, que é o bom momento no qual ele vem vivendo com a camisa do Alvinegro. Após cair de rendimento na reta final do Brasileirão, ele conseguiu reencontrar com o bom futebol.

Tanto que as suas atuações tem rendido muitos elogios por parte do torcedor botafoguense, que apelam constantemente nas redes sociais para que uma das peças mais importantes da arrancada do ano passado não seja vendida para um rival.

Vasco procura jogador ‘box to box’

Marlon Freitas faz o estilo de jogador que o clube mais precisa nesta altura da temporada, levando em consideração que o Cruz-Maltino perdeu atletas como Paulinho Paula e Jair, que faziam a posição com maestria.

Dessa forma, o foco do Gigante da Colina na janela interna é encontrar bons jogadores que possam agregar numa posição que antes era forte e com duas lesões consecutivas se tornou uma carência do elenco.

Marlon seria uma boa pro Vascão? Marlon seria uma boa pro Vascão? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Apesar do clube ter feito um alto investimento pela contratação da jóia argentina Juan Sforza, o jogador ainda não está pronto para ser a referência do meio campo em campeonatos extremamente disputados como o Brasileirão e a Copa do Brasil.

Ainda assim, o camisa 20 do clube carioca mostrou em campo ser uma opção melhor do que o Zé Gabriel, que entrou mal na segunda partida das semifinais e errou em consecutivas jogadas, gerando grande insatisfação do torcedor.

Marlon Gomes vendido

Outro jogador que poderia fazer grande diferença em um momento como esse, onde o Vasco precisa de reposições no meio-campo, é Marlon Gomes. A cria da base do Vasco foi vendida ao Shakhtar Donetsk na janela passada.

Fato que também gera bronca do torcedor, onde o clube de São Cristóvão vende as suas melhores apostas e não traz peças a altura para repor as suas saídas. O clube também sente muito a falta de Gabriel Pec caindo pelas pontas.

Apenas duas competições em 2024

Com a queda nas semifinais do Campeonato Carioca, restam apenas duas competições para o Gigante da Colina em 2024 e 26 dias separam o clube da sua estreia no Campeonato Brasileiro, dessa forma o clube terá tempo para corrigir os erros.

Já pela Copa do Brasil, o Vasco da Gama espera a realização do sorteio que ainda terá a sua data anunciada pela CBF. No entanto, o Almirante já sabe quem pode estar no seu caminho, a chance de pegar um rival da Série A é grande.

Torcedor aprova a contratação