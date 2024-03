Negociação entre Alexandre Mattos e Carlinhos é atualizada no Vasco da Gama

No primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o Vasco apenas empatou por 1 a 1 contra o Nova Iguaçu e agora terá que vencer na próxima semana se quiser ir para mais uma decisão do torneio estadual.

O duelo diante do time do interior fez com que muitas carências do plantel fossem expostas. Por conta disso, o técnico Ramón Diaz foi super taxativo e cobrou reforços a Alexandre Mattos e em especial a 777 partners

O treinador deixou claro que o time precisa se qualificar especialmente no meio de campo. O gringo quer muito que Alexandre Mattos contrate um volante e o grande sonho do profissional é ter Marlon Freitas no plantel.

“Posso pedir reforços, mas se o clube não tiver dinheiro, vamos trabalhar com o que temos. Perdemos o Jair e o Paulinho. Eu gostaria de um ponta e a cereja do bolo, que seria um volante.”, afirmou o argentino.

Até aqui, o Vasco fechou com os seguintes jogadores: os atacantes Adson e David, os zagueiros João Victor e David Rojas, o volante Pablo Galdames e Juan Sforza, o lateral-esquerdo Victor Luis, o goleiro Keiller e por último o centroavante Clayson Silva.

Por conta disso, Alexandre Mattos optou por desistir da contratação de Carlinhos. O diretor até chegou abrir conversas com o Nova Iguaçu e os representantes do atleta, mas com a chegada de um novo centroavante, as tratativas estagnaram. A informação é do jornalista Matheus Gilberti.

O Vasco poderá voltar a tentar a contratação do jogador após o final do Campeonato Carioca. Isso porque com a nova regra da CBF, o Cruz-Maltino poderá fechar com profissionais que jogaram os campeonatos estaduais a partir do dia 1º de abril até o dia 19.

Carlinhos, que será rival do Vasco novamente neste final de semana é muito bem avaliado por Ramon Diaz e Alexandre Mattos. Além do atleta, a direção vascaína prometeu aumentar os esforços para fechar com Marlon Freitas, do Botafogo.

Tanto Ramón Diaz quanto a torcida do Vasco esperam que o time brigue na parte de cima da tabela do Brasileirão e por isso querem que Alexandre Mattos qualifique o plantel antes do torneio nacional.

Vasco e Nova Iguaçu voltam a se enfrentar no próximo domingo (17), às 16h. O Cruz-Maltino precisa vencer para se classificar a grande decisão. Um empate dá a vaga para a equipe do interior do Rio de Janeiro.