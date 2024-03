Marlon Freitas se decide entre Botafogo e Vasco; moldes da negociação já foram estabelecidos

O nome do meio-campista botafoguense surgiu na pauta do Gigante da Colina e pode chegar ao Clube após o final do Campeonato Carioca

Volante pode trocar Bota pelo Almirante

O Vasco ainda busca a contratação de um volante para a temporada de 2024. Com isso em mente, a equipe está de olho em Marlon Freitas, do Botafogo.

© Abner Dourado/AGIFMarlon Freitas interessa ao Vasco para a temporada – Foto: Abner Dourado/AGIF



Além de reconhecer a qualidade no atleta, a equipe entende que a situação do jogador no rival carioca não é das melhores. Ele faz parte do grupo de jogadores que vêm sendo muito cobrado pela torcida pela perda do Brasileirão em 2023.

Em relação ao seu valor de mercado, o jogador tem seus direitos econômicos avaliados na quantia de 3,5 milhões de euros (quantia que corresponde a aproximadamente R$ 19 milhões).

No que diz respeito, as semifinais do Campeonato Carioca, o Vasco da Gama entra em campo na noite do próximo domingo (10), às 18h30. Você pode conferir o jogo ao vivo e com imagens no Bolavip Brasil, em parceria com a CazéTV.

Bastidores sobre modelo do acordo entre os rivais

Os jornalistas Venê Casagrande e Lucas Pedrosa, que cobrem o futebol carioca, pela equipe de reportagem do SBT Rio, trouxeram em primeira mão a informação do interesse vascaíno no volante botafoguense para a temporada de 2024.

Uma proposta de empréstimo já foi feita, mas não agradou John Textor. A equipe está ciente do interesse no meio-campista, mas não pretende se desfazer dele de forma facilitada sem receber alguma quantia.

“Vasco quer contratar Marlon Freitas, do Botafogo, e já fez proposta de empréstimo até o fim do ano. A diretoria do Alvinegro dificulta o negócio. Mas o volante tem chances de ficar fora do duelo com o Bragantino por causa da negociação”, publicou Venê Casagrande.

“O ponto é que o Vasco fez uma proposta de empréstimo com possível pagamento pelo período até o final do ano. O Botafogo só pensa em negociar se for compra ou empréstimo com obrigação de compra. Para ter esse modelo de negócio, a própria 777 teria que fazer uma nova proposta nesses moldes para que a negociação seja concretizada”, completou Pedrosa.

Atualização sobre a situação do meio-campista

Ainda de acordo com as informações do setorista vascaíno Lucas Pedrosa, a equipe, que tem sua SAF gerida pela 777 Partners, trabalha com paciência por saber do clima do jogador com a torcida e pensa em avançar no negócio em abril.

“O Clube sabe que a janela doméstica abre no dia 1° de abril e vai até o dia 19 do mesmo mês. Como Marlon não poderia jogar o Carioca, não há pressa. A intenção é tentar concretizar a vinda no mês de abril”, destacou o jornalista.

“Ao mesmo tempo, o Almirante adota uma estratégia de paciência justamente por saber que Marlon não tem um clima favorável com a torcida do Botafogo e a saída poderia ser facilitada”, completou Pedrosa.

Conforme apuração de Jorge Nicola, que trouxe a informação em live realizada na noite da última quarta-feira (6), Marlon Freitas teria visto com bons olhos a possibilidade de trocar o Bota pelo Gigante da Colina, exatamente por esse clima.

