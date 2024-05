Mário Bittencourt define que irá vender John Kennedy na próxima janela; veja bastidores

John Kennedy tem caso indefinido no Fluminense

O Fluminense teve uma última semana agitada nos bastidores com a polêmica envolvendo John Kennedy, Alexsander, Kauã Elias e Arthur. O quarteto foi afastado após, supostamente, terem participado de uma festa na concentração.

Foto: Pedro H. Tesch/Getty Images – John Kennedy foi suspense



Porém, o atacante é o caso que mais preocupa a diretoria do Fluminense. Isso porque John Kennedy já teve várias chances de se redimir e nunca melhorou. Muitos jogadores do elenco estão revoltados com o atleta e não o querem de volta no plantel. A decisão ficará nas mãos de Fernando Diniz.

No entanto, Diniz não está convicto que deve dar uma chance ao atacante pelo fato de ser decepcionar mais uma vez com o atleta e também correr o risco do profissional rachar o elenco. Por conta disso, o treinador já deu o aval para Mário Bittencourt vender o cria de Xerém.

Fluminense quer vender John Kennedy

Segundo informações do jornalista José Ilan, em seu canal no YouTube, a diretoria do Fluminense, hoje, trabalha para negociar John Kennedy. Os dirigentes que comandam o futebol do clube querem se livrar do “problema” que se tornou o atleta após novos casos sucessivos de indisciplina.

Na sua opinião, John Kennedy deve ser vendido no Fluminense? Na sua opinião, John Kennedy deve ser vendido no Fluminense? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Há diversas possibilidades, como uma venda, caso surja uma proposta interessante, uma troca ou até mesmo um novo empréstimo, como aconteceu no início do ano passado, para a Ferroviária-SP. Neste momento, acrescenta Ilan, não há qualquer previsão de reintegração do atleta.

Mário Bittencourt quer vender John Kennedy

John Kennedy vem cometendo vários atos de indisciplina. Os dirigentes do Fluzão entendem que ter levado mulheres na concentração, a falta nos treinos e o vídeo na balada não deve ser o último relato do atacante. Por isso o desejo de todos os diretores na venda do jovem profissional que foi muito importante no título da Libertadores do ano passado.

Mário Bittencourt e companhia entendem que se não vender Kennedy já na próxima janela ele poderá perder mais valor de mercado. Neste momento, segundo o portal Transfermarket, o Cria de Xerém está avaliado em € 7 milhões (cerca de R$ 38 milhões na cotação atual).