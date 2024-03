Empresário de John Arias revela quais são os times que querem tirar o meia do Fluminense

Fluminense conhece seus adversários na Libertadores

Na noite da última segunda-feira (18), a CONMEBOL realizou o sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2024 e o Fluminense já sabe quais serão os seus oponentes nesta fase do torneio. Por ser o atual campeão do torneio, o Flu está no grupo A ao lado de Cerro Porteño, do Paraguai, Alianza Lima, do Peru e também do Colo-Colo, do Chile.

Após vencer a edição do ano passado e ter conquistado a competição, o Fluminense reforçou ainda mais o seu elenco visando a temporada 2024. Ao todo, Mário Bittencourt trouxe 8 reforços as Laranjeiras. São eles. O goleiro Felipe Alves, o zagueiro Antônio Carlos, os meias Gabriel Pires, Terans e Renato Augusto, os atacantes Marquinhos, Douglas Costa e Juan Lucumi.

O Fluminense fará sua estreia na competição mais cobiçada das Américas diante do Alianza Lima fora de casa, no Peru. Logo na sequência o time de Fernando Diniz irá medir forças contra o Colo-Colo, do Chile, no Maracanã e encerra a 1ª fase duelando com o Cerro Porteño, no Paraguai.

Já no 2º turno do grupo, o Tricolor das Laranjeiras irá duelar contra o Colo- Colo, no Chile e receberá o time peruano e posteriormente os paraguaios no Maracanã para saber se irá ou não avançar para as oitavas de final

John Arias é o grande nome do Fluminense

E quem é a grande arma do Fluminense para conquistar o bicampeonato é John Árias. O colombiano vem crescendo de produção a cada rodada e vem sendo um dos destaques do Fluzão ao menos nas últimas duas temporadas. O atleta, inclusive foi o responsável por dar o título inédito da Recopa Sul-Americana ao Tricolor das Laranjeiras diante da LDU de Quito.

Por conta disso, a cada janela, o armador vem sendo sondado por vários Clubes da Europa e a tendência é que no meio do ano propostas concretas pelo craque do time carioca apareçam. O atleta está com forte mercado na Inglaterra, Turquia e Espanha.

Uma revelação do empresário do meia assustou todos os torcedores, Mário Bittencourt e toda a comissão do Fluminense em entrevista dada na última terça-feira (19).

Isso porque em entrevista para o programa de rádio colombiano “Deportes Sin Tapujos”, Alex Viveros, um dos agentes da empresa Forza Carreira Esportiva, que é responsável por gerenciar a carreira de Jhon Arias, falou sobre propostas recebidas pelo jogador do Fluminense.

Empresário de John Arias revela times que querem tirar o meia do Fluminense

“John Arias rejeitou uma oferta do Zenit (RUS) em janeiro e atualmente há uma do Galatasaray (TUK) e outra do Sevilla (ESP). “Também existe interesse da França e Itália”, disse o empresário, que é ex-jogador e passou pelo Fluzão, em 2001″, disse o profissional.

Vale lembrar que o vínculo de Arias pelo Fluzão é válido até agosto de 2026. O Flu possui 50% do jogador de 26 anos, enquanto o Patriotas (COL) é dono do restante.

Mário Bittencourt tem tentado nas últimas semanas estender o vínculo do jogador, que chegou a ganhar aumento nas últimas semanas, mas ainda não conseguiu convencer o colombiano a aceitar a renovação.

De acordo com o portal Transfermarket, John Árias está avaliado em € 10 milhões (cerca de R$ 58 milhões na cotação atual).

