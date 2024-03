Léo Ortiz é relacionado pela primeira vez no Flamengo e Tite esboça provável escalação para o clássico

Flamengo de olho na semi do Carioca

Depois de conquistar a Taça Guanabara, o Flamengo terá pela frente o Fluminense em jogo válido pela semifinal do Campeonato Carioca. A partida de ida está marcada para sábado (9), às 21h.

Léo Ortiz, do Flamengo, durante treinamento no Ninho do Urubu – Foto: Marcelo Cortes/CRF



Contando os amistosos realizados no início da temporada, são 13 jogos no ano e nove vitórias, além de quatro empates. O time comandado por Tite não sabe o que é ser derrotado em 2024.

Além disso, o Fla conseguiu uma importante vitória, mas no Mercado da Bola. Após uma longa novela, enfim Léo Ortiz desembarcou no Rio de Janeiro e já consta no BID como atleta do Mais Querido.

Para o ataque, mais precisamente para os lados do campo, a direção busca atender um pedido de Tite e contratar um jogador de velocidade. Agora no Botafogo, Luiz Henrique era um dos pretendidos.

Fla se prepara para clássico contra o Flu

Havia uma pendência para a diretoria resolver – além de Ortiz. Sem espaço no elenco de Tite, Thiago Maia vinha treinando à parte desde o início do ano e tentava acerto com o Internacional.

Léo Ortiz tem condições de ser titular do Flamengo? Léo Ortiz tem condições de ser titular do Flamengo? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Depois de uma novela envolvendo Fla, Inter e Lille, da França, enfim o meio-campista se transferiu para o Rio Grande Sul e já foi anunciado como reforço da equipe de Eduardo Coudet, entusiasta do futebol de Maia.

Agora voltando a falar de Léo Ortiz, o zagueiro treina normalmente com o restante do grupo no Ninho do Urubu e foi relacionando para o Fla-Flu deste sábado. Pode ser a estreia do jogador com o Manto Sagrado.

Provável escalação do Mengão para o clássico

Segundo a Coluna do Fla, no entanto, Ortiz não deve iniciar entre os titulares. O treinador flamenguista tende a manter Léo Pereira e Fabrício Bruno na zaga, além da possibilidade de Ayrton Lucas pela esquerda.

Provável escalação do Mengão: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Viña); Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro.

Quem ficará de fora do duelo é Gabigol. O atacante sofreu lesão de grau 1 e será desfalque para Tite na partida. O camisa 10 também não esteve à disposição no último compromisso do Mais Querido, diante do Madudeira.

Além disso, o artilheiro virou assunto nesta sexta-feira (8) durante entrevista coletiva de Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro. O VP afirmou que a situação será resolvida em breve.

“A situação será resolvida no momento adequado. Pode ter certeza de que em breve isso será resolvido de uma forma ou de outra. De resto, o Gabriel sempre teve boa relação com a comissão e com todos. Em momentos pontuais, após tanto tempo, é lógico que pode acontecer uma coisa ou outra. Mas é um atleta que sempre cumpre seu horário e não tem nenhum tipo de problema aqui”, afirmou.

Léo Ortiz vira assunto na Nação