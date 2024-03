Fabrício Bruno, do Flamengo, é convocado para a Seleção Brasileira

Fabrício Bruno tem se destacado na temporada atual sob o comando de Tite do Flamengo e agora é premiado com o primeiro chamado para o Brasil

Fabricio Bruno na Seleção Brasileira

Fabrício Bruno conquistou uma importante vitória em sua carreira nesta temporada. O jogador do Flamengo foi convocado pela primeira vez para defender as cores da Seleção Brasileira neste mês.

© Jhony Pinho/AGIFFabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, convocado para Seleção Brasileira nesta segunda-feira,



O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, anunciou as convocações do goleiro Léo Jardim, do Vasco, do zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e do atacante Galeno, do Porto nesta segunda-feira (11).

O trio entra nas vagas de Ederson, do Manchester City, Marquinhos, do PSG, e Gabriel Martinelli, do Arsenal, que por conta de lesões em seus respectivos clubes, foram cortados da lista e não enfrentam Inglaterra e Espanha em amistosos.

“São atletas que já vinham sendo observados e chegam em condições de brigarem diretamente por uma posição para esses dois amistosos iniciais”, afirmou Dorival, aos canais oficiais da CBF.

Zagueiro tem sido destaque no Mengão

Fabrício Bruno tem se destacado na temporada atual sob o comando de Tite do Flamengo. Contudo, já foi um dos melhores da posição na temporada passada, inclusive, sendo eleito para Seleção do Brasileirão.

O camisa 15 chegou com certa desconfiança por parte da torcida, que não conhecia seu futebol do Bragantino, na época. Aos poucos, o zagueiro foi ganhando confiança e se tornou peça-chave do time.

Fabrício Bruno merece a convocação? Fabrício Bruno merece a convocação? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Mesmo em momentos do coletivo não correspondendo, principalmente no ano passado, em um time instável, já vinha jogando bem sob os comandos de Vítor Pereira e Sampaoli.

Segundo os dados do Ogol, Fabrício Bruno completou no último sábado (9), 100 partidas como atleta do Flamengo, tendo oito nesta temporada. Até aqui, o camisa 15 anotou cinco gols e ainda deu três assistências. Neste ano ainda não participou de jogadas com bola na rede.

Confira a lista de convocados da Seleção Brasileira

A seleção enfrenta a Inglaterra, em 23 de março, no estádio de Wembley, em Londres. Já o jogo contra a Espanha será no dia 26, no Santiago Bernabéu, em Madri. Fabrício se junta ao também flamenguista Ayrton Lucas na relação.

Goleiros: Bento (Athletico-PR), Léo Jardim (Vasco) e Rafael (São Paulo);

Laterais: Danilo (Juventus), Yan Couto (Girona), Ayrton Lucas (Flamengo) e Wendell (Porto);

Zagueiros: Beraldo (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Fabrício Bruno (Flamengo) e Murilo (Palmeiras);

Meio-campistas: André (Fluminense), Andreas Pereira (Fulham), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Douglas Luiz (Aston Villa), João Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham) e Pablo Maia (São Paulo);

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Galeno (Porto), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Savinho (Girona) e Vini Jr (Real Madrid)

Repercussão do chamado para o camisa 15 do Mengão