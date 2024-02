Ídolo do Flamengo é curto e grosso após pênalti perdido por Gabigol

Camisa 10 teve a oportunidade de abrir o placar no final do jogo diante do Vasco, mas não foi bem e parou em Léo Jardim

Recebeu críticas da Nação:

No primeiro clássico do ano, o Flamengo acabou decepcionando seu torcedor ao empatar por 0 a 0 diante do Vasco, que é considerado um time com elenco bem mais limitado, mesmo que busquem investimentos.

© Thiago Ribeiro/AGIFGabigol perdeu de dar a vitória ao Flamengo – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



Para piorar ainda mais a situação, o Rubro-Negro teve uma chance maravilhosa de abrir o placar logo no final do segundo tempo: um pênalti foi marcado, agitando, e muito, os torcedores nas arquibancadas.

Porém, a felicidade virou frustração em pouco tempo: quem pegou a bola para realizar a cobrança foi Gabigol, que recebeu mais uma chance de Tite. O camisa 10, no entanto, bateu fraco e viu Léo Jardim defender.

Em decorrência disso, muitos rubro-negros ficaram irritados com o atacante, que há tempos não vem jogando bem, fora que cobra uma renovação com aumentos absurdos, tanto que a diretoria até agora não assinou.

Ídolo saiu em defesa do craque:

Para muitos flamenguistas, o atacante teria cobrado a penalidade com desdém, facilitando a vida do goleiro vascaíno, que espalmou a bola em seu canto esquerdo, o que deixou tudo ainda pior.

No entanto, ao contrário do que muitos vinham afirmando, Evaristo de Macedo, enorme nome do futebol mundial, ídolo do Real Madrid, do Barcelona e do próprio Mais Querido, saiu em defesa do goleador:

“Gabigol é o camisa 10 da Gávea. Sabe de sua responsabilidade. Não se escondeu na hora do pênalti. Bateu no seu estilo mas com pouca força, dando chance ao bom goleiro vascaíno. Faz parte da vida de um ídolo, de um goleador. Voltará à sua melhor forma. Torço por ele”, comentou Evaristo.

Virando a página, o Flamengo enfrenta nesta quarta-feira (7) mais um clássico no Maracanã, diante do Botafogo, pelo Campeonato Carioca, precisando demais da vitória para se aproximar das primeiras posições e garantir classificação.

Centroavante foi especulado fora do Flamengo:

Vale lembrar que Gabi chegou a ser especulado fortemente no Corinthians nos últimos dias, especialmente depois que Augusto Melo, que é fã de seu futebol, assumir a presidência por lá, confirmando o interesse.

No entanto, as negociações nem sequer avançaram, fazendo com que o time do Parque São Jorge descartasse qualquer chances desse reforço ser contratado, até porque a parte financeira por lá segue um caos.

Pouco tempo depois, o craque passou a ser cogitado como um possível reforço do Grêmio, mas não demorou muito até Renato Portaluppi aparecer e deixar bem claro que não existiam chances dessa negociação.

Neste momento, Tite vem preferindo utilizar Cebolinha e Pedro no comando do ataque, mas em todos os jogos tem utilizado Bruno Henrique e Gabigol, visando encontrar a dupla ideal para ter sucesso no trabalho.

Torcida se manifestou: