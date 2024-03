Fluminense planeja renovação com Yago e meia tem grande chance de atuar na Série B

Jogador se destacou no Nova Iguaçu e entrou no radar de quatro equipes da segundona

Cria de Xerém cobiçada

O Fluminense não carimbou a vaga na final do Carioca, porém, acompanha o desempenho de uma de um de seus atletas, que vai encarar o Flamengo na final da competição Estadual.

© Mailson Santana/Fluminense FCYago, cria Tricolor, chamou atenção no Campeonato Carioca de 2024 – FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC



Trata-se de Yago, jogador que está emprestado ao Nova Iguaçu e se destaca na Laranja Mecânica da baixada. O contrato com o Tricolor das Laranjeiras termina no final de dezembro e o Clube se movimenta para definir o futuro do atleta.

De acordo com informação do Jornalista Caio Blois, do portal Trivela, a ideia do Nense é prorrogar o vínculo do meio-campista, para isso, as conversas terão início assim que o Campeonato Estadual for finalizado.

Vale lembrar que como o contrato do jogador acaba no final do ano, o Flu corre o risco de perder Yago sem lucrar, pois a partir de junho ele fica liberado para assinar um pré-contrato.

Entretanto, nas projeções para o seguimento da carreira do jogador de 22 anos, está um novo empréstimo. Vale lembrar que o jogador despertou o interesse no Corinthians, que deve apresentar proposta para fechar com o atleta.

Quem deseja Yago?

Além do Corinthians, o Santos também entrou no páreo e vai concorrer com seu rival paulista pelo camisa 11 do Nova Iguaçu. Desta forma, o Santos engrossa a lista das equipes da Série B que já manifestaram o desejo de contar com Yago.

Isso porque a apuração de Blois também aponta o interesse de quatro equipes que disputarão a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O portal Trivela também confirma que nenhuma das equipes que procuraram o meia ofereceu a possibilidade de um pré-contrato.

No acerto que o Flu tem com o Nova Iguaçu, o jogador pode ser chamado para retornar há qualquer momento, porém, Yago tem pouco espaço na equipe de Diniz e tem preferência de seguir em um Clube onde possa ser acionado com mais frequência.

Em 2023, Yago esteve emprestado ao Naútico, durante a Série C, no entanto, não jogou em nenhuma partida. Um fato curioso sobre sua trajetória, é a passagem pela base do Barcelona, em La Masia, ainda pelo sub-15, antes de chegar no Tricolor Carioca.

