Flamengo quer Antony, Manchester United aceita negociar atacante, mas com uma condição

O nome do atacante revelado pelo São Paulo ganhou força no Rubro-Negro nas últimas horas com um possível negócio por empréstimo

Interesse do Flamengo em Antony

O Flamengo esta em busca de um atacante que atue pelo lado direito do campo e o nome de Antony, do Manchester United, foi fortemente comentado nas últimas horas para ser reforço rubro-negro.

© Getty ImagesAntony chegando em estádio para partida entre Newport County v Manchester United, pela Emirates FA Cup Fourth Round



De acordo com informação do jornalista Júlio Miguel Neto, na última terça-feira (12), o time da Gávea estaria disposto a fazer uma proposta de empréstimo por uma temporada ao Manchester United, no meio do ano.

Vale lembrar que os Red Devils pagaram 100 milhões de euros (R$ 506 milhões na cotação da época) para contar com Antony em seu elenco. O atleta chegou na Inglaterra após brilhar por algumas temporadas no Ajax.

O atacante vive um momento turbulento em campo, e também com algumas polêmicas fora dele após a última Copa do Mundo do Catar. Na temporada europeia, ele ainda não marcou gols com a camisa vermelha.

Manchester United aceita negociar atacante

A equipe inglesa está disposta a negociar o jogador, por acreditar que precisa diminuir o máximo possível o investimento de 100 milhões de euros feitos. Contudo, esse negócio não deve ser feito com o futebol brasileiro.

Por mais que tenha um bom poder financeiro, dificilmente o Flamengo chegaria na mesma cifra que um clube da Europa poderia chegar pelo atacante, até por conta de uma questão de conversão sem moeda.

O Manchester United aceita negociar seu jogador no meio do ano, por sinal, é o desejo da gestão do clube. Todavia, a venda para uma equipe da Europa ou até mesmo um empréstimo com opção de compra por lá, seria mais vantajoso, na ótima inglesa.

O jogador tem recebido algumas sondagens do futebol europeu, principalmente de equipes fora da Inglaterra. O United tinha esperança de conseguir reerguer o atleta, que até começou bem, mas os problemas pessoais parecem ter afetado seu rendimento.

Antony também não quer sair

Segundo informações do The Athletic, o brasileiro, que perdeu espaço em sua seleção com as atuações mais abaixo, já reconheceu internamente que não vive um bom momento e entende ter perdido espaço, mesmo com o mal momento do clube.

Ele tem feito temporada bem abaixo que na Premier League, mas o desejo de Antony é permanecer no Manchester United e conseguir dar a volta por cima ainda no clube inglês, mas conseguir demonstrar que o investimento valeu a pena.

A ideia do atacante é dar a volta por cima no time de Erik ten Hag, quem sempre acreditou no seu potencial desde os tempos de Ajax. A revelação de Cotia também está bem adaptada a cidade de Manchester.

O salário dele estaria na casa dos R$ 5 milhões por mês, o que seria outro impeditivo. Vale destacar também que pessoas próximas ao camisa 21 negam que houve qualquer tipo de contato da cúpula rubro-negra.

