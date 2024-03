Flamengo contrata atacante nigeriano, que registra chegada ao CT

Hassan Haruna fechou contrato válido até o fim deste ano com o Rubro-Negro e inicialmente vai fazer parte do grupo sub-20, mas pode ser alçado por Tite

Flamengo contrata no mercado

O Flamengo tem adotado um perfil de comprador no mercado da bola e isso não se apega somente ao futebol profissional. Nesta semana, o XV de Piracicaba oficializou o empréstimo do atacante nigeriano Hassan ao Mais Querido.

Hassan chegou ao CT do Flamengo para iniciar os trabalhos na equipe – Foto: Instagram



“O XV de Piracicaba informa que o atacante Hassan, de 19 anos, atleta DNA XV, foi emprestado ao Flamengo, com contrato válido até o dia 31 de janeiro de 2025 e opção de compra de um percentual dos direitos econômicos do jogador ao término do empréstimo”, diz a nota do clube paulista.

“O clube comunica, ainda, que Hassan, antes da assinatura do vínculo com a equipe carioca, estendeu seu compromisso com o Nhô Quim, com o contrato, antes válido até 31 de julho de 2025, passando a ser válido até 30 de novembro de 2026”, concluiu.

Nascido em Lagos, na Nigéria, Hassan chegou ao XV de Piracicaba em 2022 e, aprovado pelos membros do departamento das categorias de formação do clube. O scout do Mais Querido tem analisado mais nomes.

Hassan chega ao Mais Querido

O jogador não disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado devido ao fechamento da janela internacional de transferências e ficou impossibilitado de aparecer na competição de mais destaque no Brasil da base.

Neste ano, foi a campo na competição de base de maior visibilidade do país e ajudou na campanha em que o time foi o líder do grupo 20, sediado em Alumínio, tendo, inclusive, marcado dois gols no torneio e chamando a atenção do Mengão.

Encerrada a participação quinzista no campeonato, o atacante foi integrado ao elenco profissional, que disputa o Paulistão A2 Sicredi, e atuou em duas oportunidades, sendo, no total, relacionado em seis jogos no torneio.

Hassan chegou para defender o Sub-20 do Flamengo, que já tem o nigeriano Shola no elenco. O Rubro-Negro tem apostado em atletas nascidos no continente africano para reforçar o seu plantel nesta temporada.

Chegou no CT e já tirou foto

Novo reforço do Flamengo, Hassan Haruna conheceu as estruturas do CT Ninho do Urubu, nesta quarta-feira (13). O atacante nigeriano postou em suas redes sociais uma foto para registrar o momento de emoção.

O jogador aparece na filmagem já com o uniforme de treino do CRF. Além disso, estava locação de treino da base, onde vai residir até o fim da temporada. Ele vai ficar alojado nas instalações do clube, principalmente neste início, para adaptação.

O atleta de 19 anos deve integrar o elenco sub-20 do Mais Querido, comandado pelo treinador Mário Jorge. Hassan pertence ao XV de Piracicaba e está no Flamengo por empréstimo de apenas uma temporada.

Além de Hassan Haruna, a diretoria rubro-negra já contratou outro jogador nigeriano. Aliás, está atuando pelo Mengão na Libertadores Sub-20: Trata-se de Shola Ogundana, que também é uma das promessas do continente africano.

O que a torcida achou do nigeriano?