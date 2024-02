Flamengo acerta contratação de Da Mata, ex-Grêmio, para o sub-20

O acordo entre Flamengo e Grêmio prevê que o clube gaúcho manterá 75% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Fla ficará com os 25%

Flamengo acerta com Da Mata

O Flamengo encaminhou acerto com zagueiro de 17 anos para a equipe sub-20. Da Mata, que pertence ao Grêmio, é o novo alvo do clube pensando nas categorias de base. O jovem foi frequentemente convocado para seleção brasileira.

Defensor Da Mata está fechando com o Mengão

Foto: Leto Ribas/CBF



Segundo o portal Soccer News Grêmio, o jovem chegou ao Rio no final de janeiro e aguarda os últimos ajustes para assinar o contrato definitivo com o Rubro-Negro, encerrando uma novela que durou meses.

A negociação, que não envolve custos iniciais para o clube carioca, representa uma estratégia do Flamengo de fortalecer suas categorias de base com talentos promissores e com bagagem de seleção.

O clube tem trabalhado com um fortalecimento de suas categorias de base, com jogadores de seleção, para no futuro, conseguir ter bons frutos, assim como aconteceu em negócios por Lucas Paquetá, Vinicius Júnior e Reinier.

Negócio por Da Mata

Primeiramente, o Mais Querido iria adquirir 25% do jogador sem custos, e caso aprovasse o desempenho dele, negociaria mais 25%. O negócio está praticamente fechado, mas houve algumas complicações.

Porém, com o vazamento da negociação, a torcida gremista fez uma pressão e agora a diretoria do clube gaúcho pede uma recompensa para liberar o atleta. A expectativa é que o jovem zagueiro assine um vínculo de quatro anos com o Flamengo.

O acordo entre Flamengo e Grêmio prevê que o clube gaúcho manterá 75% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Fla ficará com os 25% restantes. Esse modelo de negociação se dá por se tratar de um atleta muito promissor.

A expectativa é que sua adaptação ao novo clube e à cidade do Rio de Janeiro ocorra de forma tranquila, permitindo que o atleta continue seu desenvolvimento. O atleta está muito animado em se mudar para o RJ.

Lorran ganha chances no Flamengo

Lorran, joia do Flamengo, foi relacionado pelo técnico Tite para o confronto com o Bangu, pelo Campeonato Carioca. O duelo vai ser muito especial para ama das principais promessas do rubro-negro nos últimos anos.

Na última partida entre as equipes, no dia 24 de janeiro de 2023, o elenco principal estava com foco na Supercopa do Brasil e, por isto, o Flamengo entrou em campo pelo Carioca com um time alternativo recheado de crias da base, incluindo Lorran.

O Mais Querido saiu atrás do placar no primeiro tempo, porém, na segunda etapa, a joia do Mengão marcou um golaço para empatar o duelo. Este gol, por sinal, fez com que Lorran se tornasse o jogador mais jovem a marcar pelo profissional do Flamengo.

Antes do tento, era Vinícius Júnior que mantinha este posto, quando balançou as redes com 17 anos. Já Lorran, marcou este gol com apenas 16 anos. O atleta sempre foi visto com muitos olhares na Gávea.

