Fabrício Bruno se destaca pela Seleção Brasileira, e anima torcida do Flamengo: “colocou inglês no bolso”

Estreia com o pé direito

No sábado (23), a Seleção Brasileira iniciou um novo ciclo com Dorival Júnior no comando técnico. No amistoso diante da Inglaterra, em Wembley, o treinador decidiu começar com Fabrício Bruno, destaque do Flamengo, entre os titulares.

© Getty ImagesO zagueiro atuando pela Seleção Brasileira. O jogador foi um dos destaques no amistoso



Antes do apito inicial, alguns torcedores ainda estavam com um ‘pé atrás’ sobre a escolha do técnico. Todavia, durante o amistoso, o camisa 14 mostrou segurança e evitou um gol de Watkins.

Na internet, até torcedores de outras equipes elogiaram a performance do zagueiro: “Desse ângulo, fica claro, Fabrício Bruno salvou o que seria o 1° gol da Inglaterra“, foi um dos comentários.

“Beraldo e Fabrício Bruno engoliram o ataque inglês hoje, passaram muita segurança ali“, comentou um torcedor do São Paulo. Um flamenguista até lembrou da velocidade do defensor: “Se não fosse o The Flash, a Seleção Brasileira teria tomado gol“.

Momento especial na carreira

Fabrício Bruno vive um momento especial também pelo Flamengo. Na temporada de 2024, o zagueiro ainda não foi driblado, segue sendo um dos pilares no sistema defensivo de Tite.

É claro, a torcida do Flamengo aproveita para comentar sobre o atleta: “Foi uma das contratações com melhores custos benefícios dos últimos anos“, disse um flamenguista, na internet.

Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Flamengo? Fabrício Bruno é o melhor zagueiro do Flamengo? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

Um torcedor do Corinthians fez uma engraçada comparação do jogador com Van Dijk, do Liverpool: “Fabrício Bruno = Van Dijk no auge de 2019“, foi o comentário do corintiano.

Com a boa fase, o zagueiro pode continuar entre os titulares para o confronto contra a Espanha, amistoso que acontece na terça-feira (26), às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Alguns dos comentários