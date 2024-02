Breno Lopes ‘sofre’ após recusar ida ao Vasco

Negociação recente não deu certo:

Recentemente, foi confirmada a notícia de que Breno Lopes não seria negociado pelo Palmeiras junto ao Vasco, mesmo que as tratativas, em um determinado momento, tenham agradado ambas as partes.

© Marcello Zambrana/AGIFBreno Lopes vive situação dramática após ‘não’ ao Vasco – Foto: Marcello Zambrana/AGIF.



Tudo estava em andamento pela transferência, mas o próprio jogador recuou, da mesma forma que Abel Ferreira, que naquele momento manteve postura firme e manifestou seu desejo de contar com essa peça no elenco.

Outra situação que pesou na época foi justamente o fato do Alviverde ter poucas opções no setor, dificultando o negócio. Importante lembrar que o Cruz-Maltino não desistiu facilmente desse reforço, mesmo sabendo das barreiras.

De acordo com publicação inicial do portal Nosso Palestra, Breno estava satisfeito com suas condições no Verdão e não via com bons olhos a possibilidade de ‘começar do zero’ em um novo clube, que também está em formação.

Mudança de cenário traz esperanças:

No entanto, passado um tempo que o contato vascaíno foi encerrado, uma situação curiosa ocorreu e chamou bastante a atenção no Rio de Janeiro: o camisa 19 viu seu tempo dentro de campo diminuir no Palestra Itália.

Antes tratado como uma peça importante, que foi um dos mais utilizados em 2023, com 59 jogos em 73 possíveis, fez só 4 partidas em 2024. Importante destacar que, na época, Abel solicitou publicamente a permanência do atacante.

“É tão difícil contratar jogadores, que eu não posso dispensar jogadores como o Breno. Ele é um jogador que nós gostamos, nós precisamos desses jogadores, que nos ajudem, seja entrando ou como titular. Não podemos esquecer que na fase final do ano passado, quando fomos campeões, ele jogou”, afirmou.

A questão é que em 2024 o cenário vem sendo bem diferente. Mesmo em um momento em que o treinador promove alterações na equipe, especialmente visando aumentar o ‘poder de fogo’ no ataque, escolhe outras opções.

Contrato no fim pode “ajudar” o Vasco:

Nas duas últimas partidas do Palmeiras, frente ao São Bernardo e Corinthians, o atacante sequer saiu do banco. Na Supercopa do Brasil, contra o São Paulo, também não foi utilizado nem por 1 minuto sequer.

Vale lembrar que este é o último ano de contrato pelo time paulista, e, até o momento, nenhuma sinalização de renovação foi feita. Desta forma, o atacante pode estar diante de sua última temporada pelo Verdão.

Caso ainda tenha interesse, o Vasco pode buscar um pré-contrato logo no meio do ano, garantindo essa peça sem custos, o que seria ainda mais vantajoso, até porque os salários teriam que ser bancados e atingem atualmente R$ 215 mil.

De qualquer forma, não existe nenhuma negociação entre as partes neste momento, mas as coisas podem voltar a esquentar em breve, ainda mais se a situação seguir como está atualmente com o técnico português.

Torcida se manifestou: