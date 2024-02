Felipe Melo manda a real sobre time de Tite

Felipe Melo destacou durante entrevista que o Flamengo pode ser privilegiado no clássico contra o Fluminense, diante do resultado da Recopa

Evolução do elenco, mas as críticas seguem

Flamengo teve um bom início de Campeonato Estadual, liderando com 21 pontos em quatro vitórias consecutivas. Sob o comando do técnico Tite, a equipe vem conseguindo apresentar uma evolução no desempenho dentro de campo.

O jogador desabafou durante entrevista e mandou a real sobre o Flamengo de Tite



Essa evolução tem impacto direto com a chegada do novo comandante, assim como, com as modificações que ocorreram no elenco com a chegada e saída de jogadores. Para que o Rubro-Negro consiga manter um elenco forte, Rodolfo Landim vem trabalhando para fechar negócio acima da média.

A gestão, inclusive, já definiu os próximos dois alvos no mercado para a temporada, onde tem como objetivo preencher as fragilidades do elenco. Isso, inclusive, é um pedido da comissão técnica.

Apesar de toda evolução que a equipe vem conseguindo apresentar em campo, a torcida ainda vem demonstrando algumas insatisfações. Já que na última partida, mesmo vencendo a partida, Pedro, autor de um dos quatro gols diante do Boavista, deixou o gramado sob coro de vaias.

Não existe espaço para vaidade

Mas, diante da polêmica que se voltou após o pênalti perdido, Tite deixou logo de afastar qualquer atrito nos bastidores. Isso porque, Gabigol chegou a pedir para entrar antes e bater a cobrança, mas o comandante destacou que a prioridade é o Flamengo, descartando de existe qualquer privilegiado na equipe.

Entretanto, há quem acredite em privilégio Rubro-Negro, mesmo quando a equipe em nada tem a ver com o calendário das partidas. Isso porque, assim que chegou o Rio de Janeiro, Felipe Melo destacou o clássico contra o Flamengo.

O Fluminense retornava após derrota para o LDU, mas lembrou do rival, mesmo não sendo questionado ali sobre o clássico. O defensor, inclusive, deu a entender que a equipe será beneficiada e se fosse ao contrário não seria desta forma.

“Ninguém fala absolutamente nada. Foi só um joguinho na altitude, seis horinhas de voo. O jogo de domingo às 4h da tarde. Penso que se fosse ao contrário não teria jogo. Cabe até discussão sobre isso”.

Reclamação pertinente ou chororô?

“Será que o Flamengo faria o jogo, ou é só com o Fluminense? Mas é isso. É um clássico. Não canso de dizer que o Flamengo é um dos maiores times do continente, muito forte. Se reforçou ainda mais. Então é sempre uma decisão a parte”, completou.

Vale destacar que o confronto entre Flamengo e Fluminense ficou marcado durante os jogos da Recopa Americana. Diante disso, é possível que Fernando Diniz opte por poupar os titulares na partida.

Isso porque, o Tricolor das Laranjeiras acabou sofrendo uma derrota em Quito, no Equador, por 1 a 0. Com isso, traz uma pressão para a equipe buscar o resultado dentro de casa.

Em contraponto, as equipes estão empatadas nos números de pontos no Campeonato Estadual e competem em busca da primeira colocação. Com uma diferença de quatro dias, o Fluminense terá dois jogos importantes nesse início de temporada.

Confira o que dizem os torcedores