Martelo batido! Após reunião Flamengo e Bragantino chegam a acordo por Léo Ortiz

Flamengo recebe atualização sobre Léo Ortiz

O Flamengo começou a sua jornada na janela de transferências com o intuito de suprir as posições mais carentes do seu elenco. Entre estas posições está o setor defensivo, após acertar com Viña para a lateral o Rubro-Negro encaminhou acerto com zagueiro.

Segundo o jornalista André Hernan, após longa novela a diretoria do mais querido enfim conseguiu chegar a um consenso com o RB Bragantino para contar com o zagueiro Léo Ortiz.

A ideia do Bragantino era de vender o atleta para o mercado europeu, dessa forma não reforçaria um rival direto na luta pelos títulos. Porém com o fechar das principais janelas européias, o time se viu sem alternativa.

Dessa forma, após reunião realizada entre a diretoria do Flamengo e a do Bragantino, as partes chegaram a um acordo e enfim Tite poderá contar com o jogador, que é um dos pedidos dele para a atual janela de transferências.

Contrato por cinco temporadas

Apesar de os valores oficiais ainda não terem sido revelados para o publico, o que temos de concreto é que o contrato oferecido pelo Rubro-Negro terá cinco anos de vigor. Inicialmente o RB Bragantino pediu 12 milhões de euros, porém após conversas a diretoria conseguiu reduzir os valores para cerca de 8,5 milhões de euros.

O jogador demonstrou em diversas ocasiões que ele sempre teve o interesse de deixar o clube da Bragança paulista para reforçar o Flamengo, porém a desde o início a direção fez jogo duro para vendê-lo ao Mengão.

Dessa forma o clube carioca fechou as suas contratações para o sistema defensivo e foca no momento em buscar novas peças para compor o seu elenco. Levando em conta que a equipe titular já está praticamente fechada.

No Brasileirão passado o zagueiro atuou em um total de 20 partidas com a camisa do Bragantino, começando 19 deles como titular. Com uma nota 7.19 no sofa score o atleta contribuiu com 2 gols além de uma média de 6 bolas recuperadas por jogo.

Viña se aproxima de estreia

Uma notícia positiva para Tite é que o lateral Viña segue em constante evolução na sua recuperação de uma lesão que sofreu no joelho em dezembro, quando o atleta ainda defendeu o Sassuolo.

Apesar da sua melhora, ele ainda está descartado pela comissão técnica para compor os atletas que estarão relacionados para a próxima partida do mais querido, porém há a expectativa de que ele possa entrar em campo no sábado.

Flamengo tem clássico pela frente

Após empatar com o Vasco na rodada passada, o Flamengo precisa pontuar para se recuperar na tabela de classificação da Taça Guanabara. O clube segue fora do G4 com a sequência de resultados negativos.

Pela setima rodada do Campeonato Carioca, o Rubro-Negro irá receber o Botafogo no Maracanã na próxima quarta-feira às 21h30. Caso vença, o clube passa o rival na tabela e pode entrar dentro da zona de classificação.

