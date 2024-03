Deyverson quer jogar no Vasco e recebeu telefonema de Alexandre Mattos: “Meu time de coração”

Amor pela equipe do RJ

Não é de hoje que o atacante Deyverson, que defende o Cuiabá desde agosto de 2022, após deixar o Palmeiras, demonstra um carinho pelo Vasco da Gama. Em diversas entrevistas ele já mostrou ser vascaíno.

© Thiago Ribeiro/AGIFDeyverson comemorando a classificação do Cuiabá para a terceira fase da Copa do Brasil, após confronto contra a Portuguesa/RJ, no dia 12/03/2024.



Isso ficou evidente em várias oportunidades. Inclusive, não é difícil vê-lo provocar o Flamengo, o maior rival histórico do Gigante da Colina. Principalmente, por ele ter marcado o gol do título da Libertadores de 2021, contra o Rubro-Negro, quando ainda defendia o Alviverde Paulista.

Com isso, uma eventual chegada do atacante a São Januário repercute com frequência entre os torcedores. Ele seria muito bem recebido, porém, caso isso acontecesse hoje, talvez tivesse que ser deslocado para a ponta, visto que Vegetti é intocável como centroavante da equipe.

O atleta de 32 anos voltou a se declarar para o Clube Cruzmaltino, endossou o desejo de um dia jogar na equipe e ainda revelou que recebeu uma ligação recente de Alexandre Mattos, atual diretor de futebol do time.

O sonho continua vivo

Em entrevista ao BTB Sports, ele fez questão de pregar respeito pelo Cuiabá, mas disse com todas as letras que seu grande sonho é um dia poder defender as cores do Time da Virada.

“Respeito o Cuiabá, mas nunca escondi que sou vascaíno. Meu sonho é um dia vestir essa camisa que tem um peso enorme, uma torcida muito apaixonada. O desejo continua sempre, porque é meu time do coração”, disse.

Deyverson teria espaço no Vasco hoje? Deyverson teria espaço no Vasco hoje? 0 PESSOAS JÁ VOTARAM

O atleta foi além: “Eu vejo os jogos do Vasco e eu acompanho, está com uma grande equipe. Esses dias o Alexandre Mattos me ligou, os caras (torcida do Vasco) ficaram loucos. (…) Quem sabe, no final do campeonato. Eu tenho mais um ano de contrato, não sei se vou renovar. Mas o desejo de jogar no Vasco continua sempre”, completou.

Vale ressaltar que de acordo com o site Transfermarkt, Deyverson está avaliado hoje no valor de 1 milhão de euros (R$ 5,4 milhões, conforme a cotação atual) e tem um salário na casa dos R$ 300 mil. Porém, ele teria uma multa na casa do R$ 20 milhões.

Bastidores do Clube Carioca a mil

Além do atual atacante do Cuiabá, outro jogador revelou recentemente ser vascaíno. Trata-se de Richarlison, atacante do Tottenham, da Inglaterra, e que foi convocado por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira.

Falando na amarelinha, o goleiro Léo Jardim está vibrando por ter sido chamado também pelo novo comandante do Brasil. O arqueiro vem se destacando pelo Trem-Bala da Colina e não é de hoje.

Além disso, a direção e a 777 Partners podem ter uma boa oportunidade de mercado. O uruguaio Carlos de Pena está fora dos planos do Internacional e poderia ser uma boa alternativa.

Para fechar, a equipe está focada no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. Após empatar o jogo de ida por 1 a 1, o confronto contra o Nova Iguaçu está marcado para acontecer no próximo domingo (17). A vontade dos dois times é que a partida seja realizada no Maracanã.

Reações da torcida sobre a declaração