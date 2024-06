CSN Santo Antônio e 4a Etapa SHB brilham na hípica

O Campeonato de Salto Nacional Santo Antônio, as Seletivas da Juventude da Confederação Brasileira de Hipismo e a 4ª Etapa do Ranking SHB Shopping Leblon encerraram o primeiro semestre da Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa. Foram conjuntos de todo o Brasil competindo, comemorando e confraternizando em torno do esporte hípico.

“Sinto-me extremamente satisfeito com a alta qualidade das provas do CSN Santo Antônio deste ano. Veio coroar com muito êxito o final do 1º Semestre Hípico de 2024 na SHB, após a realização de 4 etapas do Ranking SHB, Cariocão Estadual da FEERJ, Ranking Escolas SHB e FEERJ, além do Desafio Brasil de Adestramento,” disse Antonio Melo, presidente da Sociedade Hípica Brasileira.

Premiação e Destaques do CSN Santo Antônio

As provas do CSN Santo Antônio, de Chiquinho Brandão, tiveram mais de 300 mil reais em premiação. As Seletivas da Juventude da CBH classificaram para o Sul-americano deste ano no Equador. Ao todo, foram disputadas por 407 conjuntos no último final de semana na pista Roberto Marinho. Os percursos foram desenhados por Erica Sportiello.

O grande vencedor do CSN foi o cavaleiro José Luiz Guimarães de Carvalho, da federação paulista. Ele ganhou o ouro no Grande Prêmio Santo Antônio montando a égua Barbarela JMen, zerando o percurso com obstáculos de 1,50 nas duas voltas, e o Prêmio Túlio Severo e a Copa Ouro Lúcia Alegria Faria Simões com o cavalo Quiet Van’t Zorgvliet. No fim do concurso, o pai, a esposa e os filhos do cavaleiro foram parabenizá-lo no pódio, encerrando de maneira emocionante a última prova. “Me preparei muito para vir para esse concurso. Esse foi o primeiro grande prêmio da Barbarela, ela tem nove anos. Estou muito feliz com os resultados,” comemorou o cavaleiro.

Resultados das Provas e Homenagens

A prata do Grande Prêmio Santo Antônio foi de Guilherme Dutra Foroni e Chelsea JMen, e o bronze de Ricardo Stefano Teixeira e Queretaro Tok. No fim do primeiro dia de competição, o conjunto Guilherme Dutra Foroni e Chelsea JMen venceu o Prêmio Dadado Veiga.

“Houve muita emoção com a Copa Dadado Veiga e também a homenagem ao nosso querido funcionário Araújo. Para o segundo semestre, vamos manter o mesmo ritmo intenso, razão pela qual só tenho a agradecer à Coudelaria Santo Antonio, à Sabemi, BTG Pactual, ao Shopping Leblon e ao Grupo Abolição pelo apoio ao esporte hípico na nossa SHB e nosso Rio de Janeiro,” agradeceu Melo.

Seletivas da Juventude da CBH

As categorias que participaram das Seletivas da Juventude foram a mirim, de 12 a 14 anos, pré-júnior, de 14 a 16, júnior, de 15 a 18, e under 25.

“Para o Sul-americano levaremos 10 cavaleiros por categoria e os três melhores das seletivas. Os três melhores do brasileiro são automaticamente classificados. As quatro vagas remanescentes serão escolhidas pela comissão técnica de acordo com o desempenho, a técnica e a evolução de cada conjunto. Achei o nível da competição muito bom. Aqui no Rio de Janeiro tivemos provas mais fortes. Foi uma crescente. As provas foram ficando cada vez mais difíceis. Estamos perto agora do brasileiro. E o brasileiro, que vai acontecer agora em julho, define a equipe do Sul-americano,” explicou Fernando Sperb, presidente da Confederação Brasileira de Hipismo.

Área VIP e Entretenimento

Em todos os dias de competição, a área VIP bombou com o buffet Rappanui, que serviu café da manhã, almoço e brunch. No dia do encerramento, um buffet de pizza, cachorro quente, hambúrguer e batata frita fizeram a alegria não só dos sócios mais velhos mas também da garotada. Para quem não adquiriu os ingressos VIPs, o bistrô funcionou todos os dias a todo vapor e com a famosa feijoada no fim de semana.

Na sexta, o cantor Demétrio Gripp e sua banda fizeram um grande show e no sábado o DJ Daniel embalou a todos. “É a quinta vez que me apresento aqui e sempre sentimos um grande acolhimento pelas pessoas aqui. O nosso repertório é muito eclético e tocamos vários estilos de música,” explicou Demétrio.

4ª Etapa do Ranking SHB Shopping Leblon

Semanas antes, foi a 4ª Etapa do Ranking SHB Shopping Leblon na pista José de Verda. O cavaleiro Rodrigo Ullman Lima conquistou o ouro nas provas de 1,30. Na prova 4, ele venceu montando Oro do Santo Antônio e na 17 com Luna do Santo Antônio, além de conquistar a prata com Emeralda do Santo Antônio. Tiago Mesquita e Jezlinn ganharam o ouro no Grande Prêmio a 1,40. No fim das competições, a confraternização foi ao som da voz e do piano de Rafael Direito, e todos saborearam fondues doces e salgados.

Patrocínios e Apoios

O CSN Santo Antônio e o Ranking SHB 2024 recebem o patrocínio de Coudelaria Santo Antônio, Grupo Sabemi, BTG Pactual, Shopping Leblon, Grupo AB e têm o apoio de Rituaali Clínica & Spa, Maison Du Cavalier, Sanol Dog, Haras Rosa Mystica, Malta Beef Club, Guabi, Seriflex, Injoy Suítes, Cachaça da Quinta, ALAmaster, VQ Jewellery e Crepes Bon Profit.