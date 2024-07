Rio ganha grande festa no Dia Nacional do Samba – Riotur

Evento na Cidade do Samba terá exposição de fantasias, concurso da Corte LGBTQIAPN+, desfiles e gastronomía típica nos dias 1º e 2 de dezembro. Foto: Eduardo Hollanda



O Carnaval 2024 está pronto para começar! Em iniciativa inédita, o Dia Nacional do Samba ganhará uma comemoração à altura do que os amantes da folia merecem. O evento, que acontece nos dias 1º e 2 de dezembro com ingressos a partir de R$ 30 (para os dois dias), terá desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, concurso para escolher a nova Corte LGBTQIAPN+, shows com Diogo Nogueira (dia 1º) e Roda de Samba do Beco do Rato (dia 2), exposição cultural e gastronomia variada. O primeiro lote dos ingressos já está disponível para compra no site https://www.ingresse.com, O passaporte, com preços a partir de R$ 30, dará direto à entrada nos dois dias.

Para celebrar a data marcante para os sambistas, as agremiações darão uma ‘palinha’ do que virá na Sapucaí, com cerca de 200 componentes cada uma, com os principais segmentos da escola como bateria, casal de mestre-sala e porta-bandeira, além de musas, rainhas, baianas, passistas e integrantes da velha-guarda. As apresentações terão duração de 35 minutos, cada uma.

Enquanto o som da cuíca e os tamborins agitam o público, uma variedade de comidas e bebidas estarão à venda, em barraquinhas espalhadas pela Cidade do Samba. Quem passar por lá também poderá tirar fotos com fantasias das 12 agremiações, que estarão em exposição. A abertura contará, ainda, com atrações especiais, além do desfile do Cacique de Ramos e a escolha da nova Corte LGBTQIAPN+ do Carnaval carioca.

SERVIÇO:

Dia Nacional do Samba

Data: 1 e 2 de dezembro

Local: Cidade do Samba

Horário: A partir das 20h

Preço: a partir de R$ 30 (passaporte para os dois dias)

Site para compra: https://www.ingresse.com/