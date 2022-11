Cristiano Ronaldo está livre no mercado

O Manchester United anunciou oficialmente que Cristiano Ronaldo irá deixar o clube em comum acordo, e ficará livre no mercado. Seu novo destino deve ser definido após a participação de Portugal na Copa do Mundo. “O clube agradece a ele por sua imensa contribuição em duas passagens por Old Trafford, marcando 145 gols em 346 partidas, e deseja a ele e sua família o melhor para o futuro. Todos no Manchester United continuam focados em continuar o progresso da equipe sob o comando de Erik ten Hag e trabalhar juntos para obter sucesso em campo”, completou os Red Devils em nota oficial.

Em seu Twitter, Cristiano Ronaldo publicou uma carta se despedindo: “(…) Eu amo o Manchester United e os torcedores, isso nunca vai mudar. Entretanto, me pareceu a hora certa para buscar um novo desafio. Eu desejo que o time tenha sucesso no restante da temporada e no futuro.”