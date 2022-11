Confira 13 franquias a partir de R$6 mil para empreender na região Sudeste

Quando se pensa em abrir o próprio negócio muita gente opta por uma marca já consolidada. Com isso o mercado de franquias no Brasil tem crescido.

A Pesquisa Trimestral de Desempenho da Associação Brasileira de Franchising (ABF) realizada entre os dias 4 de julho e 2 de agosto de 2022, mostra uma variação no segundo trimestre de 2022 que representou um acréscimo de 4 mil operações de franchising no país, totalizando 178 mil operações.

Ainda de acordo com a ABF, no segundo trimestre de 2022 números de empregos gerados pelo setor totalizou aproximadamente 1,45 milhões empregos diretos.

A mesma pesquisa diz ainda que “com um faturamento 16,8% maior, o setor manteve sua resiliência frente um cenário com inflação mais elevada e incertezas macroeconômicas, ao mesmo tempo em que superou em 11,4% o faturamento nominal do 2º tri de 2019”.

No mesmo período, a receita passou de R$ 41,140 bilhões para R$ 48,052 bilhões.

Isso prova que o setor está aquecido e é um dos melhores caminhos para quem quer começar a empreender ou até mesmo expandir os negócios.

Falando em faturamento, a mesma pesquisa diz que observou-se uma leve alta da receita na região Sudeste do Brasil, passando de 52,57% para 52,90% do primeiro semestre do ano passado para este ano.

Veja uma lista com 14 franquias a partir de R$6 mil para empreender na região Sudeste. Confira:

PremiaPão

Com 100 franquias pelo Brasil, a PremiaPão é uma rede especializada em publicidade em sacos de pães. Os modelos de negócio partem de R$ 6 mil. Também existem outras três modalidades e o faturamento pode chegar a R$ 25 mil. A PremiaPão acredita em um relacionamento produtivo e próximo com os clientes.

Investimento: a partir de R$6 mil

Faturamento (mês): a partir de R$8 mil

Retorno do investimento: 3 meses

Q! Donuts

Fundada em Campinas (SP), a Q! Donuts é uma rede especializada em donuts. Com diversos sabores para os paladares mais exigentes, os produtos oferecidos pela marca vão desde o donuts até cookies, cappuccinos e milk-shakes.O investimento incial parte de R$ 170 mil.

Investimento: a partir de R$170 mil

Faturamento (mês): R$90 mil

Retorno do investimento: 24 meses

Ótris Soluções Financeiras

Com mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil, a Ótris Soluções Financeiras é uma franquia de recuperação de crédito. Com modelos home based entre outros, a Ótris é uma empresa associada à ABF (Associação Brasileira de Franchising). Com investimentos a partir de R$ 10 mil, o retorno do investimento acontece em aproximadamente seis meses.

Investimento: a partir de R$10 mil

Faturamento(mês): a partir de R$6,5 mil

Retorno do investimento: 6 meses (variável)

Telos Educacional

Com cursos de extensão, pós-graduação e MBAs, a Telos Educacional é uma empresa que abriu seu modelo para franquias em 2022. 15 mil alunos já se formaram na Telos Educacional. A empresa de educação tem como foco a área de saúde. O investimento é a partir de R$ 271 mil. Os franqueados trabalham com a gestão da unidade e a venda de matrículas.

Investimento: a partir de R$271 mil

Faturamento (mês): a partir de R$80 mil

Retorno do investimento: 8 a 12 meses

Best Gourmet

Atuando em 24 cidades no Brasil, a franquia de aplicativo de assinatura do clube de descontos em restaurantes, Best Gourmet conquista cada vez mais franqueados. O modelo de negócio permite o trabalho remoto, mas é preciso fazer visitas periódicas aos clientes.

Quem optar pelo modelo de negócio irá prospectar novos clientes, sejam empresas ou usuários. O investimento é a partir de R$ 15 mil.

Investimento: A partir de R$15 mil

Faturamento (mês): R$31,8 mil

Retorno do investimento: 12 a 14 meses

Vida Leve

Os interessados em uma franquia de healthy foods devem ficar de olho na Vida Leve. A marca está presente em várias localidades do Brasil e conta com produtos naturais para quem busca uma vida mais saudável. Com investimento a partir de R$ 9,9 mil, os franqueados irão trabalhar com venda, divulgação e administração do negócio. O faturamento é a partir de R$ 10 mil por mês.

Investimento: a partir de R$9,9 mil

Faturamento (mês): a partir de R$10 mil/mês

Retorno do investimento: 3 a 5 meses (variável)

Santa Carga Totens e Carregadores

Associada à ABF, e com investimento a partir de R$ 19,9 mil, a Santa Carga Totens e Carregadores é uma franquia de mídia paga em estabelecimentos, eventos e outros. Os totens da marca mostram propagandas e colocam à disposição do cliente pontos de recarga de dispositivos móveis, o que atrai muita gente. O modelo da Santa Carga Totens e Carregadores pode ser instalado em diversos lugares nas mais variadas regiões do país.

Investimento: a partir de R$19,9 mil

Faturamento (mês): R$8 mil

Retorno do investimento: 8 meses (variável)

Bem Seguros e Créditos

Com modelos home based e lojas, a Bem Seguros e Créditos oferece ao franqueado uma rede de com os mais diversos produtos como consórcios, seguros, empréstimos e vários outros tipos de soluções financeiras.O investimento é a partir de R$ 20 mil.

Investimento: a partir de R$20 mil

Faturamento (mês): a partir de R$10 mil/mês

Retorno do investimento: 3 a 5 meses (pode variar)

Turquesa Esmalteria

Com uma oferta de mais de dez serviços, a Turquesa Esmalteria conta com mais de 80 lojas espalhadas pelo Brasil. Com investimento a partir de R$ 80 mil, a Turquesa tem modelos pensados para que o empreendedor possa adotá-la em qualquer região do país. São modelos flexíveis e de simples operação.Os serviços ao consumidor final vão de estética corporal a pedicure.

Investimento: a partir de R$80 mil

Faturamento (mês): R$30 mil

Retorno do investimento: 18 meses

Jack Chicken

Com modelos de custos fixos baixos e podendo ser instalada em qualquer região do Brasil, a Jack Chicken, franquia paulistana, oferece aos clientes frango frito e batata rústica especial.Com investimento a partir de R$ 148 mil, a Jack Chicken foi desenvolvida para entregar ao consumidor final produtos saborosos e na temperatura ideal.O franqueado trabalha no atendimento, divulgação e gestão da marca.

Investimento: a partir de R$148 mil

Faturamento (mês): R$120 mil

Retorno do investimento: 12 a 18 meses

Home Sushi Home

Pensada exclusivamente para o sistema delivery, a Home Sushi Home é uma franquia que leva ao consumidor o melhor da culinária japonesa. Já são 23 unidades no Brasil. O franqueado poderá trabalhar com o modelo 3 em 1, ou seja, com HSH (japonesa), Hot Chop (culinária asiática quente) e ManguShoyu (poke).O investimento é a partir de R$ 180 mil.

Investimento: a partir de R$180 mil

Faturamento (mês): R$98 mil

Retorno do investimento: 18 a 24 meses

Banana Food

Com a opção de o cliente escolher o que irá comer, o Banana Food é a primeira franquia de fast-food saudável do país. Com investimento a partir de R$ 189,2 mil, o franqueado irá gerir a própria unidade desde as compras até o atendimento ao cliente. Já são seis unidades da rede e o faturamento mensal é a partir de R$ 80 mil.

Investimento: a partir de R$189,2 mil

Faturamento (mês): R$80 mil

Retorno do investimento: 19 a 24 meses

2Clean

Com investimento a partir de R$ 18,4 mil, a 2Clean é uma rede que se especializou em limpeza de todas as plataformas e ambientes. Além de prospectar clientes e executar o serviço, o franqueado poderá atuar na limpeza de um simples tapete e sofá até carros, aviões e barcos.

Investimento: a partir de R$18,4 mil

Faturamento (mês): a partir de R$ 7 mil

Retorno: 6 a 12 meses