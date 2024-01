Carlos Vitorino: O Maestro das Tesouras e Pincéis em Ipanema

No coração de Ipanema, um bairro charmoso e vibrante do Rio de Janeiro, surge uma figura notável no mundo da beleza e da estética: Carlos Vitorino. Com uma trajetória de 20 anos, recheada de experiências nacionais e internacionais, Vitorino se estabeleceu como um nome de destaque no prestigiado salão Maison Blanc.

Trajetória de Sucesso

Carlos Vitorino começou sua jornada na Tijuca, passando por grandes nomes da beleza como Werner, Walter, Márcio e Roberto, além de uma experiência significativa de 15 anos no salão Prima Qualita, localizado no centro do Rio. Seu aprimoramento inclui cursos realizados no exterior e em São Paulo, com destaque para o seu encontro com Romeu Filipe, embaixador da Wella.

Expertise Multidisciplinar

A expertise de Vitorino é ampla e impressionante. “Me dedico às mechas, coloração, cortes estilizados para homens e mulheres, além de maquiagem, penteados e design de sobrancelhas”, revela Vitorino. Sua habilidade em transitar entre diversas técnicas e estilos o torna um profissional completo no setor da beleza.

Uma Nova Fase em Ipanema

Após um período enriquecedor em Londres, Vitorino retorna ao Brasil, trazendo consigo uma bagagem internacional para se juntar à equipe de Ezequiel Blanc no Maison Blanc, localizado na Rua Farme de Amoedo, 118, em Ipanema. “Estou muito feliz em fazer parte da equipe do Ezequiel Blanc. Aqui, posso expressar toda a minha arte e experiência acumulada ao longo dos anos”, expressa com entusiasmo.

Convite

A história de Carlos Vitorino é uma jornada de paixão, dedicação e constante evolução. Para experimentar o toque de mestre de Vitorino e transformar seu visual, os interessados podem agendar um horário via WhatsApp pelo número 21 98524-5316. Uma oportunidade única de ser atendido por um dos mais renomados profissionais de beleza do Rio de Janeiro, no coração de Ipanema.

