Black Friday: Método Você Empregado está com 30% de desconto

Voltado para quem precisa conquistar uma vaga de emprego em até três meses, o Método Você Empregado, curso online criado pela consultoria especializada em recolocação profissional Você Empregado, entrou na Black Friday. As matrículas efetuadas de segunda-feira (21) até o próximo domingo, 27, terão 30% de desconto. Estruturado em seis módulos com mais de 30 aulas em vídeo, o curso conduz o candidato a uma vaga de trabalho por meio do Guia da Recolocação Orientada (GRO).

No GRO consta o Quadrante da Recolocação, um conjunto dos quatro requisitos fundamentais para se conseguir um emprego: “um ‘currículo coringa’ elaborado com foco específico na vaga em questão, um perfil no Linkedin atraente aos olhos dos recrutadores, uma preparação efetiva prévia para entrevistas de emprego e uma sólida rede de relacionamentos profissionais, o networking”, explica Karine Camuci, consultora de carreiras, fundadora da Você Empregado e criadora do método homônimo. No decorrer do curso, o aluno terá acesso a uma planilha exclusiva para organização, realização de tarefas e acompanhamento do processo de aprendizado, além de um modelo-base para estruturar ou refazer o seu currículo.

As aulas podem ser acompanhadas via celular, tablet ou computador, com acesso individual e intransferível por meio da plataforma Hotmart. “O aluno poderá acessar todo o conteúdo livremente por até um ano, inclusive as atualizações, conforme novas práticas e técnicas forem surgindo. O prazo é grande, mas recomendo acompanhar as aulas o quanto antes. Com apenas uma hora de dedicação por dia, em quatro semanas, no máximo, é possível assimilar todo o conteúdo. Acompanhando as aulas e, sobretudo, colocando em prática os conhecimentos adquiridos, o candidato a uma vaga de emprego acelera o seu processo de recolocação no mercado de trabalho”, orienta Camuci.

A especialista atesta que o aluno que se dedica e aplica integralmente o Método Você Empregado coloca-se à frente dos demais candidatos em um processo seletivo de emprego. “No entanto, para além de todas as características individuais, como formação e experiência profissional, conseguir um novo emprego está sujeito a fatores circunstanciais que fogem ao controle, como localização geográfica do candidato e conjuntura econômica, por exemplo. Nesse sentido, é impossível garantir quando se dará efetivamente a conquista de um novo emprego. Hoje, porém, a média de prazo de quem aplicou 100% o método é de 90 dias”, prevê Karine Camuci.

Investimento – O Método Você Empregado tem investimento acessível e pode ser pago à vista por Pix ou boleto bancário. Também é possível parcelar via cartão de crédito. A inscrição e o pagamento podem ser feitos por meio deste link. Após a confirmação do pagamento, o acesso é liberado automaticamente. No caso de insatisfação com o conteúdo, é possível solicitar o ressarcimento do valor investido em até 30 dias. Bônus: após concluir e executar os módulos “Currículo” e “LinkedIn”, o aluno poderá agendar uma análise detalhada do seu currículo e perfil no LinkedIn. A análise será feita por e-mail e a oferta tem vagas limitadas.

Você Empregado – É uma consultoria de recolocação profissional voltada a empresas e pessoas físicas. Atua em processos de headhunting e presta os serviços de criação, reestruturação e revisão de currículos; revisão de perfis no LinkedIn; preparo e simulação para entrevistas de emprego; além de orientação profissional para planejamento, desenvolvimento ou transição de carreira. Com atendimento personalizado, a Você Empregado orienta seus serviços às necessidades individuais de cada cliente.

“A empresa tem dois importantes compromissos: preparar os profissionais para conseguirem um novo emprego, atuando desde o reconhecimento de competências individuais até a aprovação em processos seletivos; e auxiliar empresas no tocante à responsabilidade social após desligamentos de funcionários e também no suporte em processos de headhunting, visando a contratação de novos colaboradores. O grande diferencial da Você Empregado é oferecer soluções minuciosamente desenhadas para garantir que os processos sejam eficientes e que tenham resultados efetivos”, salienta Karine Camuci.

Saiba mais: https://voceempregado.com.br/