Assim como no Carioca passado, Fluminense já goleou o Flamengo em 25 oportunidades

Após perder a partida de ida por 2 a 0, o Fluminense precisa vencer o Flamengo por mais de três gols de diferença caso queira avançar para a grande final do Carioca e lutar para se consagrar como tricampeão das últimas três edições.

© Thiago Ribeiro/AGIFGermán Cano resolveu final do ano passado para o Fluminense. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



E a missão de Fernando Diniz e companhia não será nada fácil, enfim, a equipe comandada por Tite não sofreu sequer um gol em competições oficiais em 2024. Dessa forma, a equipe terá que ter uma postura ousada para reverter a situação.

E o Tricolor tem um retrospecto positivo ao seu lado, o clube já conseguiu aplicar placares do tipo no seu rival em 25 oportunidades no decorrer da sua ampla história, uma delas na final do ano passado, onde o Time de Guerreiros passou não tomou conhecimento e passou por cima do Rubro-Negro.

Aquela vitória por 4 a 1 com dois gols de Germán Cano foi o início de um grande ano do Tricolor, que terminou por conquistar o maior título da sua trajetória. Por mais difícil que seja, a história mostra que o Fluminense pode chegar à virada.

Fla-Flu de número 450

O clássico mais charmoso do Rio de Janeiro em seus diversos episódios tem enredos emocionantes e muitas reviravoltas, após a partida deste sábado chegaremos a impressionante marca de 450 partidas disputadas.

O Flamengo é quem obtém a vantagem quando nos relacionamos a números de vitórias com 164 triunfos, enquanto o Fluzão venceu em 141 oportunidades, as outras 144 partidas restantes terminaram empatadas.

Os confrontos sempre foram moldados por um amplo número de gols, no total já foram marcados mais de mil gols para as equipes combinadas. O artilheiro do confronto pelo lado do Tricolor é o ponta Hércules com 15 gols, enquanto para o rival Zico é o maior artilheiro com 19 gols.

Entre os 25 amplos placares, a maior goleada aplicada pelo Fluminense em clássicos diante do seu rival da Zona Sul foi um 5 a 1 ocorrido no dia 24 de março de 1943 no Torneio Relâmpago. Pelo lado Rubro-Negro o placar mais amplo foi um 7 a 0.

Rival em grande momento

Um dos fatores que contribuíram para que o Time de Guerreiros conseguisse a virada na final do ano passado foi o momento vivido pelo rival, que sofria com a perda de títulos recentes e um trabalho inconsistente de Vítor Pereira.

Os dias de hoje trazem um panorama totalmente diferente, onde sob o comando de Tite o Flamengo tem um início de ano promissor e muito consistente, principalmente no setor defensivo. Sendo assim, a missão não será fácil.

Em contrapartida, por mais que tenha conquistado o título da Recopa Sul-Americana, o elenco de Fernando Diniz ainda não conseguiu mostrar o melhor de si nessa temporada e oscila muito em campo e depende de bons jogos de John Arias.

A partida derradeira que vale uma vaga na grande final do Campeonato Carioca acontece no próximo sábado no Maracanã às 21h. A expectativa é de que mais de 60 mil pessoas compareçam para acompanhar o clássico.

