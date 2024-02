John Kennedy e +1 têm retorno confirmado do Brasil Pré-Olímpico e reforçam Flu na Recopa

Retornos importantes no Fluminense

Por muito tempo o Fluminense esteve desfalcado com jogadores que serviram a Seleção Brasileira Pré-Olímpica, no Torneio Pré-Olímpico disputado na Venezuela.

© Getty ImagesJohn Kennedy e Alexsander no Fluminense. Pedro H. Tesch/Getty Images



Foram três atletas do Flu convocados para a equipe de Ramón Menezes: Alexsander e John Kennedy, o herói da conquista da Libertadores de 2023 no Maracanã, em cima do Boca Juniors.

Os dois se apresentaram na Seleção no dia 8 de janeiro, mas, o prazo de validade dos jogadores com a Amarelinha já está chegando ao fim. Isso porque neste domingo (11), o Pré-Olímpico do Brasil tem seu último compromisso na competição.

A equipe enfrenta a Argentina, às 17h30, no estádio Brigido Iriarte, em Caracas, na Venezuela, pela última rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico.

Disputa da Recopa Sul-Americana

Portanto, com o Torneio Pré-Olímpico chegando ao final, John Kennedy e Alexsander são aguardados nos próximos dias no CT do Fluminense, com Fernando Diniz tendo os atletas a sua disposição.

A tendência é que a dupla faça parte parte da delegação que viajará para Quito, para o primeiro jogo contra a LDU, pela Recopa, que será disputada no dia 22 de fevereiro.

John Kennedy e Alexsander são peças importantes do elenco de Fernando Diniz. Os dois estiveram com o clube na disputa do Mundial de Clubes, em Jedá, na Arábia Saudita, em dezembro.

John Kennedy ainda chegou a se reapresentar no Fluzão no início de janeiro, porém, meses depois, iniciou seus compromissos com a Seleção Brasileira Pré-Olímpica para o Torneio.

Campanha da Seleção no Pré-Olímpico

Até aqui, o Brasil oscila na competição. Na primeira fase foram quatro jogos, com três vitórias e uma derrota para a Venezuela. Já na abertura do quadrangular final, perdeu para o Paraguai por 1 a 0.

No último jogo, na partida mais recente, o Brasil venceu a Venezuela por 2 a 1. Durante a competição, John Kennedy e Alexsander marcaram um gol cada.

O Flu será um dos clubes brasileiros que mais disputará competições em 2024. Além do Campeonato Carioca, em andamento, o time ainda tem a disputa do Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores e a própria Recopa Sul-Americana.

Na próxima partida do estadual o Fluminense tem um compromisso no clássico contra o Vasco da Gama, quarta-feira (14), às 21h30, no estádio do Maracanã. O Flu lidera a competição com 17 pontos ganhos.

O que dizem os torcedores do Flu nas redes sociais