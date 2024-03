Arrascaeta provoca Fluminense após classificação do Flamengo: “em casa manda nós”

Meio-campista uruguaio vem sendo um dos grandes nomes do Mais Querido em 2024 com grandes atuações. Camisa 14 é considerado ídolo da torcida

Empate garante Fla na decisão

No último sábado (16), o Flamengo garantiu vaga na decisão do Campeonato Carioca. A equipe que teve o uruguaio Arrascaeta como capitão ficou no empate sem gols com o Fluminense e por ter vencido o jogo de ida por 2 a 0 se classificou.

© Jorge Rodrigues/AGIFArrascaeta em partida do Flamengo, no Maracanã, contra o Boavista, pelo Campeonato Carioca, no dia 20/02/2024.



No entanto, mesmo com a igualdade no placar e estar garantido na final, boa parte da Nação ficou revoltada com o árbitro Wagner do Nascimento Magalhães e com o VAR por ter anulado um gol de Pedro.

O tento saiu após contra-ataque do Mais Querido, mas foi assinalada uma falta na origem da jogada: Luiz Araújo em Keno. Após revisão nas imagens, a arbitragem optou por cancelar o que seria o primeiro gol do jogo.

Porém, o lance em questão não atrapalhou a ida do Rubro-Negro do Rio de Janeiro à decisão do estadual. O adversário será o Vasco da Gama ou o Nova Iguaçu. A definição virá neste domingo (7).

Cutucada do craque após a partida

Mais uma vez, um dos destaques do Malvadão no Fla-Flu foi o uruguaio Arrascaeta. Foi dele o passe para o gol de Pedro, que acabou anulado. Essa vem sendo uma constância, em 2024, com Tite.

Se no ano passado ele chegou a ser criticado por alguns por conta da queda de seu rendimento, neste ano tem sido fundamental para as grandes atuações que a equipe vem tendo.

Sobre a continuidade dele, a Nação não precisa se preocupar por enquanto. Isso porque seu contrato com a equipe do Rio de Janeiro vai até dezembro de 2026. O camisa 14 até protagonizou um momento após a classificação.

Através do X, o antigo Twitter, o uruguaio não perdeu a oportunidade e decidiu dar uma provocada no Fluminense. Em publicação, ele disse que seu time manda em casa: “Em casa manda nós. Estamos na final”, disse a mensagem.

Bastidores repercutindo na Gávea

Enquanto isso, outros assuntos também vieram à tona. O goleiro Rossi, que bateu recorde pelo Mais Querido, vem sendo muito elogiado por suas atuações. Até um jornal da Espanha acabou o enaltecendo.

Falando em atletas que vêm sendo valorizados, o zagueiro Léo Pereira é outro que vive grande fase e acabou sendo citado por um rival do Palmeiras, como um dos melhores da posição hoje.

Por fim, o nome de Alex Sandro voltou a vir à tona. Apesar de ter dois jogadores para o setor, Ayrton Lucas é sempre especulado em times europeus. No entanto, o atleta que esteve na última Copa do Mundo deve seguir atuando na Europa.

Quando será a decisão

Seja contra Vasco ou Nova Iguaçu, as datas dos dois jogos da final já estão marcadas. Eles acontecerão no dia 31 de março, na ida, e 7 de abril, na volta. As duas partidas serão em um domingo. Independente do adversário, a equipe vai decidir em casa.

Reações da Nação sobre o camisa 14