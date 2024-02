Conheça as novas exposições do AquaRio! – AquaRio

Aqui no Aquário Marinho do Rio, nós queremos que você tenha a experiência de mergulhar no fundo do mar! 🐠 Nosso circuito possui 28 recintos, animais de diversos lugares do mundo e uma estrutura planejada de imersão no ambiente marinho. Um espaço completo pra você e sua família aprenderem se divertindo!

Mas claro, não é só isso! Aqui também temos arte e educação! Nesse mês de outubro, a fim de garantir um espaço recheado de novidades para os nossos visitantes, temos duas exposições novas pra vocês. Ficou curioso? Olha só o que preparamos! 👇🏽

Esculturas gigantes no circuito! 🐙

Em parceria com o Projeto Rio ao Mar, da ID Cultural, um polvo, uma baleia e um cavalo-marinho – medindo entre dois a quatro metros de altura – desembarcam no AquaRio. Mas, calma, são só esculturas! As peças são de autoria do artista plástico e cenógrafo Clécio Régis. Elas foram produzidas com resíduos coletados em mutirões de limpeza nas praias cariocas. Se liga na beleza desses animais gigantes espalhados pelo lobby e circuito! 👇🏽

Exposição Mar de Lixo

Nossa programação ainda não acabou! 😃 Além das esculturas, você ainda confere uma mostra fotográfica junto com a terceira edição da exposição Mar de Lixo. Feita em parceria com a ONG Instituto Mar Urbano, as imagens do fotógrafo Ricardo Gomes retratam como o lixo jogado nos mares prejudica a biodiversidade marinha.

Venha conhecer o fundo do mar! 🐠

Estamos esperando vocês com todas as medidas necessárias para a sua segurança e a da sua família. No AquaRio, seus filhos, irão aprender com a nossa super equipe sobre a importância da Conservação da biodiversidade nos mares com muita diversão! Então escolha sua melhor máscara e garanta seus ingresso para o maior aquário marinho da América do Sul!