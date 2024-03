Yarlen, jovem de R$ 160 milhões, decide em Sampaio Corrêa x Botafogo, e Glorioso vence na Taça Rio

Devido ao duelo no meio da semana contra o Bragantino pela Pré-Libertadores, Fogão foi para o jogo contra o Sampaio Corrêa com o time reserva

Vantagem na semifinal da Taça Rio

Neste domingo (10), Sampaio Corrêa e Botafogo se enfrentaram pelo jogo de ida das semifinais da Taça Rio, no estádio Eucyzão, em Bacaxá, e o Glorioso venceu a partida por 2 a 0.

Yarlen, do Botafogo, em jogo contra o Fluminense pelo Campeonato Carioca. Foto: Vitor Silva / Botafogo.



O primeiro gol do Bota foi marcado pelo cria da base do Fogão, Yarlen, de apenas 18 anos. O jovem caiu pela direita e deu um corte seco para a esquerda, chutando no ângulo do goleiro do Sampaio.

Golaço, sem chances de defesa para o goleirão. Devido à partida de volta contra o Red Bull Bragantino, pela Pré-Libertadores, o Fogão foi a campo com todo o time reserva.

O segundo gol foi marcado por Sapata, que colocou a bola no canto do goleiro do Sampaio, sem chances de defesa, já nos acréscimos do segundo tempo da partida.

Yarlen, a promessa botafoguense

O jogo que parecia tranquilo, se complicou no final.

O autor do gol do Botafogo estreou no profissional contra o Fluminense no Campeonato Carioca deste ano, na vitória do alvinegro por 4 a 2 em cima do rival.

Na ocasião, ele entrou no jogo aos 43 do segundo tempo, atuando em pouco mais de 10 minutos. O jogador tem vínculo com o Botafogo até dezembro de 2025.

A multa rescisória do jogador é de impressionante 12 milhões de euros (R$ 64 milhões) para clube brasileiros, e 30 milhões de euros (R$ 161 milhões), para clubes do exterior.

Pensamento na Pré-Libertadores

A partida de volta da semifinal da Taça Rio será disputada no dia 17 de março, às 18h30, no estádio Nilton Santos. Quem avançar pega o adversário de Portuguesa x Boa Vista.

Agora a estrela solitária concentra forças no jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores, contra o Bragantino. Na primeira partida o Glorioso venceu por 2 a 1, com um show do atacante Júnior Santos.

O jogo contra o Red Bull Bragantino está marcado para essa quarta-feira (13), às 21h30, no estádio Nabizão. O Fogão tem a vantagem de jogar pelo empate.

Em caso de vitória do Bragantino por um gol de diferença, o jogo será decidido nos pênaltis. Essa é a última fase da Pré-Libertadores. Caso avance, o Botafogo assegura uma vaga na fase de grupos da competição.

