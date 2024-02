Vasco toma decisão e dirigente do América-MG revela situação de Emmanuel Martínez

Vasco não encerra busca por reforços

Na terça-feira (27), no Estádio Dr. Hercílio Luz, o Vasco venceu o Marcílio Dias por 3 a 1 e avançou de fase na Copa do Brasil. O Cruz-Maltino superou a ausência do meia Dimitri Payet para ganhar mais um jogo na temporada.

© Ettore ChiereguiniEmmanuel Martínez entrou no noticário do Vasco. Foto: Ettore Chiereguini/AGIF



Apesar da vitória de ontem, o Gigante da Colina quer fortalecer o elenco de Ramón Díaz para a sequência do ano. A primeira janela de transferências do futebol brasileiro se encerra no dia 7 de março.

Mas o diretor de futebol Alexandre Mattos vem encontrando dificuldades no mercado, já que depende do aval da 777 Partners. O dirigente deseja a contratação de atacante do Palmeiras, mas a SAF do Clube Carioca é contra.

Já para posição de volante, surgiu a notícia que o Gigante da Colina tem interesse no volante Emmanuel Martínez, do América-MG. No entanto, um dirigente do América-MG revelou para Jorge Nicola que nenhuma oferta do time da Colina chegou.

Mineiros fazem jogo duro pelo volante:

“Fui checar com Marcus Salum, que é o home forte do futebol do América-MG, e disse que não chegou nada a respeito do Vasco pelo Martínez”, disse o jornalista em seu canal no Youtube nesta quarta-feira (28).

Emmanuel Martínez tem contrato com o América-MG até o fim de 2025 e despertou interesse de vários clubes brasileiros. O Cruzeiro tentou fechar com o volante, mas o Coelho não aceitou a oferta apresentada pelo Celeste.

O meio-campista argentino tem 29 anos e, antes, estava no Barcelona de Guayaquil. Em agosto de 2022, ele se transferiu para o time mineiro e foi um dos destaques da equipe, mesmo com o rebaixamento no ano passado para Série B.

Com isso, o jogador está valorizado e o América-MG só aceita fazer negócio em definitivo. O Gigante da Colina analisa reforçar o meio-campo após as lesões do volante Jair e do meia Paulinho.

Volante recebe elogios na Colina:

Enquanto o Vasco não consegue reforçar o meio-campo, o treinador Ramón Díaz e sua comissão técnica apostam em algumas contratações feitas pelo Cruz-Maltino, como os volantes Pablo Galdames e Juan Sforza.

Juan Sforza, por exemplo, chegou ao Clube Carioca recentemente e fez sua estreia contra o Volta Redonda, no último sábado (24). O argentino de 21 anos ganhou elogios de Emiliano Díaz, auxiliar e filho de Ramón Díaz.

Contra o Marcílio Dias, o volante argentino entrou no segundo tempo na vaga de Zé Gabriel. Pablo Galdames, por sua vez, já está mais entrosado com a equipe e foi titular durante toda partida.

Em busca de confirmar sua vaga para a semifinal do Campeonato Carioca, o Cruz-Maltino volta o foco no Estadual e enfrenta a Portuguesa-RJ, no domingo (3), às 18h10 (de Brasília), em São Januário.

