David Luiz deve ser titular em Flamengo X Millonarios

Novidade na escalação?

O Flamengo tem boas chances de classificação às oitavas de final da Copa Libertadores da América, mas ainda não está garantido. Além disso, ainda busca a primeira colocação. Por isso, tem um confronto muito importante nesta terça-feira (28).

Pela última rodada da fase de grupos, o Mais Querido recebe o Millonarios, da Colômbia, já sem chances de classificação, no Maracanã, às 21h (de Brasília). O Bolavip Brasil transmite ao vivo, com o lance a lance do confronto, a partir das 19h30.

Com sete pontos, três atrás do líder Bolívar, tudo pode acontecer. Visto que os bolivianos enfrentam o Palestino, que tem a mesma pontuação que os cariocas. Dessa forma, os três times disputam as duas primeiras colocações.

Para a partida, segundo a Coluna do Fla, o treinador Tite esboçou uma mudança significativa no treinamento realizado na tarde desta segunda-feira (27), no CT Ninho do Urubu, com a entrada de David Luiz, que virou uma das últimas opções no setor.

Negociação foi determinante para a decisão

Nas atividades, o defensor de 37 anos formou dupla de zaga com Léo Ortiz, com Fabrício Bruno devendo ser opção no banco de reservas. Um motivo fora de campo motivou essa atitude de Tite.

Acontece que o camisa 14 está vendido ao West Ham, da Inglaterra e vai deixar o Rubro-Negro do Rio de Janeiro em breve. Inclusive, os Hammers também estão de olho em outro titular do Mengão.

Além disso, o Clube Carioca também deverá ter outra novidade: Pulgar deve aparecer no banco de reservas, após longo tempo no DM. Uma provável escalação tem: Rossi; Varela, David Luiz, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De La Cruz e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha e Pedro.

