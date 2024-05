Flamengo pode ter de volta seu ‘quadrado mágico’ no meio campo titular depois de longo tempo

Boa notícia para Tite

Treinador do Flamengo conta com uma boa notícia: com Pulgar enfim recuperado da lesão no tornozelo e com o problema no joelho de De la Cruz ter sido só um susto, Tite poderá ter a volta de seu “quadrado mágico” no meio campo titular depois de quase quatro meses.

Pulgar, De la Cruz, Gerson e Arrascaeta não começam um jogo desde a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo no dia 7 de fevereiro pelo Campeonato Carioca. De lá para cá, o quarteto até chegou a estar ao mesmo tempo em campo por 16 minutos contra o Atlético-GO, quando Gerson voltou a ser relacionado depois de uma cirurgia no rim e entrou no segundo tempo; e por 17 minutos diante do Palmeiras, quando De la Cruz foi poupado no primeiro tempo.

Ao todo, os quatro atletas juntos em campo somam 270 minutos em seis partidas, com o time marcando três gols e sofrendo um tendo os quatro jogadores ao mesmo tempo em campo.

Melhor meio de campo do Brasil?

Pelo que já se viu, cada um com a camisa rubro-negra, o “quadrado mágico” do Flamengo tem potencial para ser o melhor meio de campo do país. A formação no time titular foi a escolhida por Tite como a ideal na pré-temporada, só que no início do ano Gerson atuou mais como um ponta-direita. Agora, apesar de começar aberto, ele vem flutuando e jogando mais por dentro.

Vale lembrar que nos primeiros jogos do ano o time não empolgou, a expectativa então é que o quarteto funcione melhor com o novo posicionamento de Gerson e o maior entrosamento de De la Cruz, reforço vindo do River Plate para 2024.

Foco total na Libertadores

O quarteto treinou normalmente no domingo, e o Flamengo encerra sua preparação para o jogo decisivo contra o Millonarios na manhã desta segunda-feira (27) no Ninho do Urubu, quando Tite definirá a escalação.

O Flamengo decide sua vida na Libertadores nesta terça-feira, às 21h (de Brasília) no Maracanã, contra o já eliminado Millonarios, da Colômbia. Precisando de uma vitória simples para se classificar às oitavas de final.