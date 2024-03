"A gente trabalha com sintonia"

O Flamengo encaminhou sua vaga para a grande decisão do Campeonato Carioca. Após bater o Fluminense, no Maracanã, no último sábado (9), por 2 a 0, o Mais Querido pode perder por até 2 gols de diferença no próximo final de semana que garante a vaga para a decisão do torneio estadual.

© Thiago Ribeiro/AGIFRJ – RIO DE JANEIRO – 04/02/2024 – CARIOCA 2024, VASCO X FLAMENGO – Tite tecnico do Flamengo durante partida contra o Vasco no estadio Maracana pelo campeonato Carioca 2024. Foto: Thiago Ribeiro/AGIF



O Flamengo quer muito recuperar a hegemonia do torneio estadual uma vez que o Fla não vence a competição a 2 anos onde acabou sendo na ocasião derrotado para o rival da semifinal.

Porém, o duelo da semifinal não é o único assunto que vem sendo comentado nos bastidores da Gávea. Isso porque a polêmica envolvendo o lateral Wesley e um possível interesse em Jhon Arias também viraram assunto no time comandado pelo técnico Tite.

No caso do lateral Wesley, que está sendo acusado de agredir o seu empresário Kaio Mana na noite do último domingo (10), o ala esteve reunido com Marcos Braz mais uma vez nesta terça-feira, antes do treinamento no Ninho do Urubu. O profissional está em transição física e por enquanto ficará à disposição de Tite até que todo imbróglio seja resolvido nos bastidores.

Enquanto isso, John Árias teve seu nome fortemente ligado ao Flamengo nos últimos dias. . A especulação surge em meio ao Fla-Flu, válido pelas semifinais do Campeonato Carioca.

Vale destacar que o Fluminense só vende o jogador pelo valor de €20 milhões (cerca de R$ 120 milhões na cotação atual). Embora a janela de transferências esteja fechado, o Mais Querido, poderia se aproveitar da brecha e contratar o jogador na primeira quinzena de abril.

Todavia, de acordo com o jornalista Fabrício Lopes, que entrou em contato com dirigentes do Flamengo, o nome do meia-atacante colombiano nunca esteve na pauta do Campeão da Taça Guanabara.

“Em momento algum o Flamengo fez contato pelo jogador e não tem interesse na contratação”, disse o repórter do jornal O Dia.

E o Flamengo, ao que tudo indica não irá mais se reforçar no mercado neste primeiro semestre. Nos meses em que ficou ativo no mercado da bola, a alta cúpula do Mengão fechou com o zagueiro Léo Ortiz, o lateral-esquerdo Matias Viña e o meio-campista Nicolas De La Cruz principal contratação da equipe de Tite para 2024.

Mesmo com poucas contratações, o Flamengo foi um dos times que mais gastou nesse mercado da bola. Por conta disso, a ordem agora é tirar o pé do acelerador. Além disso, tanto a diretoria quanto a comisso técnica entendem que o elenco está bem servido em todos os setores.

Na última entrevista concedida por Marcos Braz, o vice-diretor de futebol entende que o elenco está fechado e se tiver a necessidade de algum ajuste isso irá acontecer apenas na próxima janela de transferências.

“Eu acho que o Flamengo atendeu todos os pedidos de Tite não só nas posições que ele e a comissão técnica tratavam como necessárias, mas também pelos nomes desses atletas que vieram”, disse o diretor que continuou.

“A gente trouxe o De La Cruz que era um pedido da comissão e deixar bem claro que era um sonho antigo do Flamengo, o Viña, que foi um indicação dele (Tite), mas que sempre esteve no nosso monitoramento e o Ortiz não é novidade sempre em outros momentos consultamos se havia possibilidade de se contratar”.

Já na entrevista de Tite, o treinador, ao ser questionado sobre a declaração de Marcos Braz, o comandante afirmou que assina embaixo tudo que o dirigente falar pois entende que no Flamengo todos trabalham em sintonia. “Marcos falou tá falado. Ha uma relação e um diálogo constante nessa busca. Claro que pela grandeza do Flamengo ele vai estar aberto as situações de mercado que possam acontecer dentro do próprio cenário nacional, né? Então a gente trabalha com sintonia”