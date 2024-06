Super Centro de Saúde já fez mais de 1 milhão de consultas, exames e cirurgias – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Super Centro Carioca de Saúde supera mais de 1 milhão de procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias – Beth Santos/Prefeitura do Rio O Super Centro Carioca de Saúde supera mais de 1 milhão de procedimentos, entre consultas, exames e cirurgias – Beth Santos/Prefeitura do Rio

Após um ano e meio de funcionamento, o Super Centro Carioca de Saúde, em Benfica, bateu a marca de 1 milhão de procedimentos realizados, entre consultas, exames e cirurgias. Desde a inauguração da primeira unidade do complexo, o Centro Carioca de Especialidades (CCE), no dia 5 de outubro de 2022, as três unidades vêm aumentando a oferta e reduzindo o tempo de espera para os serviços de saúde com maior demanda no município do Rio. Com a abertura das duas outras unidades – o Centro Carioca do Olho (CCO) e o Centro Carioca de Diagnóstico e Tratamento por Imagem (CCDTI) – em 6 de fevereiro de 2023, a disponibilização de vagas no SISREG aumentou em 30%.

Referência em oftalmologia, uma das especialidades com maior demanda no Rio, o CCO já realizou mais de 550 mil atendimentos, cirurgias e exames desde a inauguração. A unidade é referência também no tratamento de glaucoma e auxiliou na redução do tempo de espera por cirurgia de catarata, que em 2020 era de 230 dias e hoje está em 78. Já a consulta em oftalmologia pediátrica passou de um tempo de espera de 547 dias para 65, entre 2020 e 2024. Outro serviço disponível na unidade é a Ótica Carioca, que faz a dispensação de óculos de grau para os pacientes atendidos no CCO.

Joana D’arc da Silva, de 68 anos, ficou muito tempo sem praticar seu hobby favorito, a leitura, por conta da catarata. Hoje comemora com felicidade o resultado da cirurgia:

– Operei aqui no CCO tem cinco meses e meu Deus, é tão bom voltar a ler. Fazer palavras cruzadas. Hoje vim fazer uma consulta de rotina, é ótimo ser encaminhada para cá de novo – disse Joana.

Alba Valéria, filha de Maria Iracema, de 65 anos, foi acompanhar a idosa à consulta e agradeceu todo o cuidado que a equipe teve com sua mãe.

-Ver a minha mãe feliz é incrível. O Centro Carioca do Olho é realmente 10. É cem, é mil – disse Alba Valéria.

Com 18 especialidades médicas e seis odontológicas, o Centro Carioca de Especialidades já realizou mais de 317 mil consultas. Desde a sua inauguração, demonstrou avanços significativos com o aumento de acesso a consultas de ortopedia, pneumologia, angiologia, alergologia, nefrologia, cardiologia, neurologia, urologia, reumatologia e proctologia. A oferta de consultas pela rede municipal em ortopedia, por exemplo, passou de 11 mil para 70 mil, com redução no tempo médio de espera de 322 dias em 2020 para 64 dias em 2024. Já o CCDTI realizou mais de 320 mil atendimentos, ajudando a diminuir a espera de exames como ecocardiografia transtorácica de 298 para 59 dias entre 2020 e 2024; densitometria óssea de 324 para 23 dias; e doppler venoso de 328 para 82 dias.

Valdirema Cunha de Oliveira, de 70 anos, já passou pelo Super Centro duas vezes e foi só elogios, em especial para o transporte dos pacientes.

– Já vim fazer uma ressonância magnética aqui, foi tudo maravilhoso. Além disso, adorei o Super Ônibus. Eu, que moro longe, preciso vir de trem e depois foi só pegar o ônibus. Hoje vim fazer uma consulta no gastroenterologista, mas meu filho me trouxe. Esse transporte realmente ajuda quando precisamos.

Ao todo, as três unidades foram responsáveis pela ampliação de 30% de toda oferta do SISREG, que saiu de 799.591 vagas ofertadas para 2.519.342 vagas em 2023, um recorde histórico desde o início do uso do sistema na cidade. O tempo médio geral que era de 160 dias em 2020, alcançou a marca de 73 dias em 2024, equiparando à performance das de outros países com sistemas de saúde universais. A expectativa é de continuar avançando na ampliação do acesso à atenção especializada e alcançar 3 milhões de vagas no SISREG em 2024 e um tempo médio de espera geral de 70 dias.

O complexo do Super Centro Carioca de Saúde é composto por três blocos de quatro andares onde, em cada um deles, está instalada uma das três unidades (CCE, CCDTI e CCO), que recebem pacientes das 238 clínicas da família e centros municipais de saúde de toda a cidade, encaminhados exclusivamente pelo SISREG, de forma integrada, eficiente e sem burocracia, com data e hora marcadas. O Super Centro funciona de segunda a sexta, das 7h às 20h; e aos sábados, das 8h às 20h.

Super Ônibus: facilidade de acesso ao complexo de saúde

Além das mais de 20 linhas convencionais que abastecem a região do Super Centro Carioca de Saúde, uma linha especial de ônibus, operada pela SMS, foi criada para atender exclusivamente pacientes do complexo. São dois ônibus especiais disponibilizados pela Prefeitura para fazer o transporte dos pacientes gratuitamente, ambos com acessibilidade. Para ingressar nos veículos, basta apresentar o comprovante de marcação do procedimento ou consulta, sendo permitida a entrada de um acompanhante por paciente.