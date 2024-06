Feira Refúgio em Foco tem edições especiais na semana em que se celebra o Dia do Refugiado – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Feira Multicultural Refúgio em Foco, de imigrantes empreendedores sociais terá duas edições, traz brinquedos, jogos e objetos de decoração – Fabio Motta / Arquivo / Prefeitura do Rio A Feira Multicultural Refúgio em Foco, de imigrantes empreendedores sociais terá duas edições, traz brinquedos, jogos e objetos de decoração – Fabio Motta / Arquivo / Prefeitura do Rio

Na semana em que se comemora o Dia do Refugiado (20/6), a Feira Refúgio em Foco de Imigrantes Empreendedores Sociais vai ter duas edições especiais. Uma acontece no Museu Histórico Nacional, no Centro do Rio, na abertura da exposição “O mundo é nossa casa? Refúgios no Rio de Janeiro”, nesta quarta-feira (19/6). A segunda será realizada no Memorial às Vítimas do Holocausto, em Botafogo, no sábado (22/6).

A Feira Refúgio em Foco, promovida pela Secretaria Especial de Cidadania, conta com empreendedores de diversas nacionalidades, como Angola, Argentina, Colômbia, Congo, Uruguai e Venezuela, que residem na cidade. Variedade de produtos, comidas típicas, roupas, tecidos africanos com suas belas estampas e bandeiras de todas as nacionalidades são alguns dos destaques. Estarão disponíveis também objetos de decoração e acessórios, como bolsas e carteiras, e peças em artesanato, como brinquedos educativos em madeira, bijuterias em trançados, aço, pedras naturais, macramê, entre outros.

O secretário Especial de Cidadania, Leandro Pereira, ressalta a importância de celebrar a data e proporcionar maior visibilidade à população de refugiados que mora no Rio.

– Além de estabelecer uma política pioneira de apoio a migrantes e refugiados, com a criação do CRAI (Centro de Referência e Apoio ao Imigrante), eventos culturais e voltados para o empreendedorismo possibilitam mais integração e muitas oportunidades para todos – afirma Leandro Pereira.

A exposição “O mundo é nossa casa? Refúgios no Rio de Janeiro” foi idealizada pelos alunos do curso de Museologia – Integral da UNIRIO. O tema central é a vida de pessoas refugiadas, suas trajetórias, culturas e arte. O evento de abertura contará, além da Feira Refúgio em Foco, com roda de conversa, apresentação de dança congolesa e do curta “Pertences: Histórias do Refúgio”.

O Memorial às Vítimas do Holocausto, também sensível às temáticas ligadas à migração e refúgio da população mundial, realiza uma série de ações para marcar a “Semana do Migrante e Refugiado”. Além da parceria com a Secretaria Especial de Cidadania para a realização da Feira Refúgio em Foco, o evento conta com oficina de conscientização climática, contação de história e roda de conversa para debater os desafios enfrentados pelas populações em deslocamentos forçados ou incentivados ao longo da História.

Programação do Museu Histórico Nacional

Exposição “O mundo é nossa casa? Refúgios no Rio de Janeiro”

Data: de 19/6 a 7/7

10h às 17h- Feira Refúgio em Foco

14h – Cerimônia institucional de abertura

14h30 – Exibição do episódio piloto da série documental “Pertences: Histórias do Refúgio”

15h – Roda de conversa com colaboradores da exposição

16h – Apresentação de danças congolesas

16h15 – Abertura da exposição curricular

Endereço: Praça Marechal Âncora s/n – Centro – Rio de Janeiro

Programação Memorial às Vítimas do Holocausto

Semana do Migrante e Refugiado

Data:22/6

10h às 17h – Feira Refúgio em Foco

10h30 – Ateliê convida Mural do Clima com Bob Montinard

14h30 – Roda de conversa – “Em Diáspora: fluxos migratórios no Século XXI”, com Dianduala Nguidi, Fabiana Chicralla Siqueira e Otávio Ávila. Mediação: Wesley Ribeiro

16h – Memorial em família

Contação de História: Povos Brasileiros, com Ana Luísa Lacombe

Endereço: Embaixador Sanchez Gavito, 333, Mirante do Pasmado – Botafogo