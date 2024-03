Sonho do Flamengo, Oscar é aprovado e tem negociação para assinar com rival brasileiro

Missão complicada

O Flamengo fez uma janela de transferências sem muitos reforços, mas com boas contratações pontuais. O primeiro reforço confirmado foi o uruguaio Nicolas de La Cruz, que estava no River Plate. Foram quase R$ 80 milhões gastos no jogador.

Depois, o Fla preferiu reforçar o sistema defensivo, indo buscar Matías Viña, que estava no Sassuolo. Com passagem no Brasil pelo Palmeiras, o uruguaio foi comprado por 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões, na cotação de hoje).

O último reforço também foi para a defesa, com a longa novela por Léo Ortiz, que veio do Red Bull Bragantino. O zagueiro foi pedido de Tite e chega ao Fla por 7 milhões de euros (R$ 37,6 milhões na cotação atual).

No entanto, o principal sonho da diretoria comandada por Rodolfo Landim e Marcos Braz é o meia Oscar, que está no futebol chinês. A cúpula flamenguista tentou a sua contratação nos últimos meses, mas não conseguiu.

Obsessão de rival do Brasileiro

Apesar do interesse do Flamengo no meia, um time do Campeonato Brasileiro proete ir com tudo para contratar Oscar. Trata-se do Internacional, time que foi a casa do jogador por duas temporadas, entre 2010 e 2012.

Quem revelou o foco do Colorado em Oscar foi o próprio treinador do time gaúcho, Eduardo Coudet. Após a vitória do Inter no Gaúcho sobre o São Luiz, o argentino foi taxativo ao falar sobre o assunto na coletiva.

“Se vocês querem saber, vou falar: só quero um jogador: Oscar. Já estou enchendo o saco dele e do seu empresário, que é o mesmo de Thiago Maia. Ele não deve me aguentar mais. Mas quero muito ele“, revelou Coudet.

O meia tem contrato com o Shanghai Port, da China, até novembro de 2024, mas quer deixar o futebol chinês e respirar novos ares na carreira aos 32 anos de idade e já bem experiente.

Carinho pelo Flamengo

Em entrevista concedida à revista Placar em outubro de 2023, Oscar revelou os três times brasileiros que ele tem algum carinho. Um dos citados foi o próprio Flamengo, além do Inter e do São Paulo.

“Vejo muito o futebol brasileiro, amo o futebol e adoro ver o nosso. Tem times por quem tenho carinho enorme, como o Inter, o São Paulo. O Flamengo também, porque tenho amigos que jogam lá“, revelou o jogador.

Nessa temporada, Oscar soma apenas dois jogos pelo Shanghai Port. Desde que chegou ao futebol chinês, sete anos atrás, o atleta só jogou nessa equipe no futebol asiático, depois de sair do Chelsea.

Pelo Shanghai Port, já são 208 jogos, com 60 gols marcados e duas Ligas Chinesas, além de duas Copas da Ásia. Resta saber se o Fla terá sucesso e vencerá a queda de braço com o Inter.

