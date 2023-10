Segunda dançante anima Mackenzie com Banda Rio Postal

Os passos e coreografias vão promover encontros, segunda, dia 16, a partir das 18h, no Baile de Segunda, no Sport Club Mackenzie. Retornando com as festas de dança de salão o Sport Club Mackenzie, no Méier, recebe a Banda Rio Postal, no Baile de Aniversário da produtora Mônica Miguez. Promovendo bailes por todo o Rio, a produtora lembra que incentiva e apoia a dança de salão há anos e vê a atividade como essencial para a saúde física e mental.

– Eu e meu grupo de dançarinos participamos de vários bailes. A dança é uma atividade física saudável que diverte e alegra, todos que praticam sentem-se muito melhor e a volta dos bailes no Mackenzie, é fundamental – lembra Mônica.

Animando bailes há mais de 30 anos a Banda Rio Postal é uma das mais amadas pelos dançarinos e vai apresentar um repertório especial no baile de segunda do Mackenzie, “sabemos exatamente o que os dançarinos gostam. Apresentamos samba, forró, bolero, Disco, ritmos modernos e muito mais. Interpretando desde Diogo Nogueira, Luiz Miguel, Wesley Safadão, até Bee Gees. Quem for ao Mackenzie dia 16, vai se divertir– afirma o Maestro Rogerinho da Banda Rio Postal.

Baile de Segunda, 16, a partir das 18h – Aniversário da Mônica Miguez, com a Banda RIO POSTAL – SPORT CLUB MACKENZIE – Rua Dias da Cruz, 561 – Méier. Ingressos a partir de R$25,00. informações pelo whatsapp: 98332-6970 OU 2269-0082