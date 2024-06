Secretaria da Mulher já capacitou mais de 200 mil mulheres em três anos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Um dos cursos oferecidos pelas Casas da Mulher Carioca – Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio Um dos cursos oferecidos pelas Casas da Mulher Carioca – Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher já capacitou mais de 200 mil mulheres, desde 2021, nos cursos de capacitação do programa Mulheres do Rio, das Casas da Mulher Carioca, do programa Mulher Cidadã e de instituições parceiras. As cinco Casas da Mulher Carioca, localizadas nas Zonas Norte e Oeste, são espaços de promoção e de enfrentamento à violência contra a mulher. Além de cursos e oficinas para capacitação, essas unidades oferecem orientação jurídica, atendimento psicológico e serviço social. O programa Mulheres do Rio atua no eixo da autonomia econômica para as mulheres cariocas a partir de capacitação profissional, visando impulsionar a empregabilidade feminina em todo o município do Rio de Janeiro.

No início de maio, a Secretaria da Mulher promoveu a formatura de mais de quatro mil alunas que fizeram cursos de capacitação do programa Mulheres do Rio, das Casas da Mulher Carioca e das Salas Mulher Cidadã. Na cerimônia realizada no Espaço Hall, em Jacarepaguá, as formandas receberam os certificados de conclusão de cursos em diferentes modalidades, entre as quais eletricista predial, programação em PHP, soldador mecânico, assistente administrativo, inglês, cuidadora de idosos, trancista, design de sobrancelhas.

A Secretaria tem previsão de abrir novas inscrições para cursos de capacitação até agosto deste ano, e segue com vagas abertas ao longo do ano para oficinas, rodas de conversa e capacitações de curta duração nas Salas Mulher Cidadã. Ao todo, são 10 Salas em comunidades nas Zonas Norte, Oeste e na Gamboa, com o objetivo de promover o empoderamento, a cidadania e estimular o pertencimento territorial das mulheres cariocas.

O Programa Mulheres do Rio é contemplado pelos seguintes projetos:

Mulheres.Tech: Oferta cursos na área de Tecnologia da Informação do portfólio de formações do Senac. Para os cursos com carga horária igual ou superior a três meses, também é oferecida uma bolsa auxílio de até R$ 400. Mais de 900 mulheres já foram capacitadas pelo projeto.

Elas no Comércio: Oferece capacitações presenciais e geração de renda para as mulheres cariocas por meio de cursos no Portfólio Senac de Gratuidades. A capacitação tem duração média de três meses, voltada para área do comércio e do oferecimento de serviços. O auxílio passagem também foi ofertado em parceria com o Senac, assim como a oferta de bolsa auxílio de até R$ 400, para os cursos que possuem carga horária igual ou superior a três meses, para mulheres com renda per capta de até meio salário. Em 2023, mais de 250 foram mulheres capacitadas.

Mulheres no Rio – Edição Estácio: O objetivo é oportunizar capacitações presenciais para mulheres cariocas e promover futura geração de renda por meio de cursos em parceria com a Universidade Estácio de Sá em diversas áreas de conhecimento, entre as quais administração, cuidado, culinária, indústria e comércio. O Programa oferece auxílio passagem para todas as alunas matriculadas. Mais de duas mil mulheres foram capacitadas em 2023.

Elas na Indústria: Visa capacitar profissionalmente mulheres na área industrial, por meio de qualificação profissional do Programa de Gratuidade Regimental da Firjan Senai. Para os cursos com carga horária igual ou superior a três meses, também é oferecida uma bolsa auxílio de até R$ 400. Em sua 2ª Edição, foram capacitadas mais de 1.500 mulheres. Todas as alunas receberam auxílio passagem para garantir a permanência na formação. Em sua 1ª Edição, capacitou 240 mulheres cariocas.

Mulheres Bilingues: Visa capacitar profissionalmente mulheres com aulas de línguas estrangeiras a partir de aulas presenciais e/ou virtuais. Todas as alunas que realizam o curso presencial recebem auxílio passagem para garantir a permanência na formação.

Mulheres Trans de Negócios: É uma parceria com o Sebrae. Visa a vagas destinadas às mulheres trans e travestis da cidade do Rio, para formação na área do empreendedorismo. Para garantir a permanência no projeto, é oferecida bolsa auxílio, auxílio transporte e atendimento psicossocial durante toda a formação. Capacita mulheres trans e travestis na área de empreendedorismo a partir do acesso a formação em temas relevantes na área de negócios, alinhado com a perspectiva de fortalecimento da autonomia econômica e, consequentemente, de toda a comunidade transgênero na cidade do Rio.

Feira delas: Os eventos são espalhados pela cidade. Tem por objetivo o empoderamento e fortalecimento das mulheres empreendedoras. Impulsiona cada vez mais a autonomia econômica das mulheres. São montadas barracas de feiras gratuitas, para venda e exposição de produtos. Em 2023, a 2ª edição do #FeiraDelas contou com cinco feiras de empreendedorismo, gerando impacto em mais de 200 mulheres empreendedoras com o patrocínio da Acolo (Associação Colo de Mãe).

Gerando Futuro: Promove a cidadania para pessoas gestantes em situação de vulnerabilidade. Oferece bolsa-auxílio no valor de R$ 400 e auxílio passagem, além de acompanhamento psicossocial e pedagógico, garantindo que elas acompanhem o ciclo de práticas educativas até o fim. Foi lançado em junho de 2023 e contou com a participação de 65 mulheres. Em maio desse ano, foi lançada a segunda edição do projeto. Serão atendidas 65 gestantes dos bairros Sepetiba, Madureira e Realengo.

Programa Rio Liderança Feminina: Em parceria com a Fundação João Goulart, o Programa, em 2023, celebrou a formatura da sua primeira turma. Desenvolvimento da autoliderança feminina e promove ações de reconhecimento, capacitação e desenvolvimento. Favorece o autoconhecimento e impulsiona o protagonismo pessoal das servidoras, capacitando-as não apenas como líderes de si mesmas, mas também como gestoras de suas próprias histórias e carreiras na administração pública municipal.