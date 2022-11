Rio de Janeiro recebe noite de autógrafos da obra “Olhares para os Sistemas”

Estarão presentes no evento seis autores da obra.

No dia 8 de dezembro a partir das 17 horas, na cidade do Rio de Janeiro, acontecerá a noite de autógrafos da obra “Olhares para os Sistemas”. O evento acontece na Livraria Argumento, no bairro do Leblon, com a presença de alguns autores como Claudia Nassif, Viviane Gago, Vanessa Lisboa, Luciana Kapitaniec, Cristiane Rodrigues e Marina Moreno.

A obra coletiva traz a vivência de 15 profissionais em sistemas pessoais e corporativos, que compartilham perspectivas heterogêneas conquistadas em diferentes cenários e ramos de atuação.

Inclui temas relevantes como a nocividade das meias-verdades, que infelizmente permeiam todos os sistemas, ética, valores, liderança, colaboradores, aspectos relacionais, ambiente, práticas organizacionais, talentos, visão sistêmica, humanização nas organizações, a questão do feminino e masculino, o aspecto do desafio de ser autêntico e integral no âmbito profissional, conceito de carreira de sucesso (socialmente estruturada x realização e propósito), maternidade e carreira; a importância do aprender e o compartilhar, bem como a visão social no sistema.

O livro foi organizado por Viviane Ribeiro Gago, que tem mais de vinte anos de experiência trabalhando no mundo organizacional e empresarial. Olhares para os Sistemas está dividido em 6 partes e 15 capítulos e, somando a experiência dos autores, são mais de 340 anos de vivência profissional.

“A proposta do livro é mostrar o olhar de cada autor para que, através de reflexões sobre cada tema, possamos ter uma melhor compreensão do todo. E a primeira reflexão que emerge é perceber que, apesar de sermos indivíduos, pertencemos a um sistema, fazendo com que sejamos afetados pelo meio onde estamos inseridos”, Co-autora, Claudia Nassif.

Serviço:

Obra: Olhares para os sistemas

Noite de autógrafos: 08/12/22

Horário: A partir das 17h

Local: Livraria Argumento

Endereço: Rua Dias Ferreira, 417, Leblon, RJ (RJ).

