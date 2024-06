Rio amplia a vacinação contra a variante XBB da covid-19, dentro dos grupos prioritários – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Secretaria de Saúde amplia a vacinação contra a variante XBB/covid-19, para grupos prioritários – Edu Kapps/SMS Secretaria de Saúde amplia a vacinação contra a variante XBB/covid-19, para grupos prioritários – Edu Kapps/SMS

Todas as pessoas com 5 anos ou mais, que fazem parte dos grupos prioritários, já podem se proteger com a vacina atualizada contra covid-19/XBB no município do Rio de Janeiro. Pessoas com comorbidades, profissionais e trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas e outros grupos prioritários estabelecidos pelo Ministério da Saúde poderão tomar o imunizante.

-Hoje ampliamos nosso público para que todos os cariocas dos grupos prioritários se protejam. É muito importante que as pessoas que façam parte dos grupos indicados procurem uma unidade de saúde para se imunizar com a vacina atualizada para a cepa XBB – disse o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

A vacina está disponível em todas as 238 clínicas da família e centros municipais de saúde espalhados pela cidade, além do Super Centro Carioca de Vacinação, em Botafogo, que funciona todos os dias, das 8h às 22h. E também no Super Centro Carioca de Vacinação unidade Campo Grande, localizado no ParkShoppingCampoGrande, que abre todos os dias, de acordo com o horário de funcionamento do centro comercial.

É necessário aguardar pelo menos três meses desde a última dose de vacina contra a covid-19 para receber a vacina atualizada contra covid-19/XBB.

A relação completa dos grupos prioritários está disponível no site da Secretaria Municipal de Saúde.